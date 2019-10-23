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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43694370437143724373>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:07

  Libo написав:
  zРадио написав: не случись майдан и череда событий, последовавшая за ним, наш текущий валютный ВВП был бы 220-230 млрд долларов, что давало бы прирост к 1990-му, схожий с белорусским


Не случись Майдан, ты бы сейчас был рабом русской свиноты и их подкаблучника Саши стоматолога. Дурень. :?

Ну может он на Сашу-стоматолога и работал. А тут от кормушки убрали. Вот он и заливает :)
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:08

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:А я думаю у Яника були великі шанси виграти.
40% підтримки він точно мав би(взяв би ще 12 лярдів в Росії). А ще 10% можна сфальсифікувати. Путін і Лукашенко йому б помогли.
Та й реальних конкурентів він не мав! Тимошенко сиділа. А хто конкурент?


Порошенко бы осенью 2014 года и избрали. Он давно метил на эту должность.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:09

  zРадио написав:Как можно утверждать в сослагательном наклонении, дурень? :mrgreen: Овощ с бОльшей вероятностью проиграл бы регулярные выборы 2015-го, чем выиграл. В истории Украины только 1 президент был 2 срока - Кучма. Остальных меняли без сожаления!

Ну ты же про майдан и 200 ярдов ВВП писал в сослагательном наклонении.
Опять манипулируешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:11

  freeze написав:
Не бредь, прапор, переизбрали бы Януковича осенью 2014 года с вероятностью 100 процентов, экономика валилась, на спаде экрномики переизбраться не реально в нашей стране.

Но Янукович предпочёл сбежать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:12

  zРадио написав:
  detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.

Профессиональная деформация :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А вот что касается продолжительности жизни - более обобщенного показателя лично я не знаю. Тут и медицина, и благосостояние, и экология, и спорт/рекреация/отдых, и даже образование и наука (как предпосылка наличия в обществе всего вышеуказанного).

Есть очень мало стран, в которых высокая продолжительность жизни не коррелирует с высоким качеством жизни. И все они находятся в Карибском басейне и на некоторых других островах. Во всем остальном мире зависимость прямопропорциональна
Браво....Бравісімо....
Тільки ще рік або й два тому я відстоював( і відстоюю й далі ) гіпотезу про те , що тривалість життя це найкращий показник який прямо вказує на якість життя людини.
Дейтройт був проти категорично,лад підтримував думку дейтройта..

Тому ще раз
Є якийсь рівень багатства виміряний в доларах в середньостатистичного мешканця країни ІКС
Є рівень багатства виміряний в доларах в середньостатистичного мешканця країни ІГРЕК
Про ще це може говорити?
Тільки про те що для середньостатистичного жителя країни ІКС проживання в країні ІГРЕК буде легшим(важчим) на рівень який визначається багатство ІКС/багатствоІГРЕК
Але при цьому це співвідношення(між багатствами) не буде відповідати тому що житель країни ІКС в країні ІКС живе в багатсво ІКС/багатство ІГРЕК разів гірше(краще від жителя країни ІГРЕК.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:13

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Не бредь, прапор, переизбрали бы Януковича осенью 2014 года с вероятностью 100 процентов, экономика валилась, на спаде экрномики переизбраться не реально в нашей стране.

Но Янукович предпочёл сбежать


Это произошло уже после подписания договоренностей с Квасневским и с оппозицией, и после того как Яйценюк завопил про кулю в лоб и спрятался за сценой, и после того как Парасюк под аплодисменты послал нах все договоренности.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:14

  detroytred написав: У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.
Требования прям, как к строителю коммунизма.
Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.

Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.
Он действительно эн-масс именно этим и занимается.
Но вы копните глубже.
Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?
Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?
И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?
Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?

Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.
Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.
Социум должен повзрослеть.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 24 жов, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  detroytred написав: У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.
Требования прям, как к строителю коммунизма.
Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.

Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.
Он действительно эн-масс именно этим и занимается.
Но вы копните глубже.
Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррен Баффет? или Билл?
Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?
И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?
Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?

Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.
Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.
Социум должен повзрослеть.


Я думаю, если бы Трамп по фальшивым документам слетал на Мальдивы, он бы и месяца не продержался на должности, без всяких вариантов бы слетел.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:20

  detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.
Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.

Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели.
Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...
Наприклад
Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%
Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?
Відповідь очевидна-ні.
А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується
Чи Ви будете заперечувати аксіому що
фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.
Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:думаю, если бы Трамп по фальшивым документам слетал на Мальдивы, он бы и месяца не продержался на должности, без всяких вариантов бы слетел.

Він кожен тиждень, за державний кошт, літає у Флориду погрітись, з Вашингтона.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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