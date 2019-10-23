Ну может он на Сашу-стоматолога и работал. А тут от кормушки убрали. Вот он и заливает
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:07
Ну может он на Сашу-стоматолога и работал. А тут от кормушки убрали. Вот он и заливает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:08
Re: Політичні дискусії
Порошенко бы осенью 2014 года и избрали. Он давно метил на эту должность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:09
Ну ты же про майдан и 200 ярдов ВВП писал в сослагательном наклонении.
Опять манипулируешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:11
Но Янукович предпочёл сбежать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:12
Браво....Бравісімо....
Тільки ще рік або й два тому я відстоював( і відстоюю й далі ) гіпотезу про те , що тривалість життя це найкращий показник який прямо вказує на якість життя людини.
Дейтройт був проти категорично,лад підтримував думку дейтройта..
Тому ще раз
Є якийсь рівень багатства виміряний в доларах в середньостатистичного мешканця країни ІКС
Є рівень багатства виміряний в доларах в середньостатистичного мешканця країни ІГРЕК
Про ще це може говорити?
Тільки про те що для середньостатистичного жителя країни ІКС проживання в країні ІГРЕК буде легшим(важчим) на рівень який визначається багатство ІКС/багатствоІГРЕК
Але при цьому це співвідношення(між багатствами) не буде відповідати тому що житель країни ІКС в країні ІКС живе в багатсво ІКС/багатство ІГРЕК разів гірше(краще від жителя країни ІГРЕК.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:13
Re: Політичні дискусії
Это произошло уже после подписания договоренностей с Квасневским и с оппозицией, и после того как Яйценюк завопил про кулю в лоб и спрятался за сценой, и после того как Парасюк под аплодисменты послал нах все договоренности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:14
Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.
Он действительно эн-масс именно этим и занимается.
Но вы копните глубже.
Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?
Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?
И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?
Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?
Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.
Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.
Социум должен повзрослеть.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 24 жов, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:17
Re: Політичні дискусії
Я думаю, если бы Трамп по фальшивым документам слетал на Мальдивы, он бы и месяца не продержался на должности, без всяких вариантов бы слетел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:20
Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...
Наприклад
Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%
Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?
Відповідь очевидна-ні.
А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується
Чи Ви будете заперечувати аксіому що
фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.
Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:20
Re: Політичні дискусії
Він кожен тиждень, за державний кошт, літає у Флориду погрітись, з Вашингтона.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|