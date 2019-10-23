Додано: Чет 24 жов, 2019 19:24

pesikot написав: Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.

Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.

pesikot написав: Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ budivelnik'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос budivelnik'у. Опять манипуляции.

Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос'у. Опять манипуляции.

pesikot написав: И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешь

И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешь

pesikot написав: И контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени. И контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени.

Гений, какая разница, насколько высоко/низко находится точка отсчета, если прирост абсолютов по каждой стране не сравнивается, а сравнивается динамика стран между собой? Тебе нужно назад в школу натуральные дроби учитьБудивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам. Я начал искать сам - по хот-догам не нашел, зато нашел по McMeal, кофе, пиву, хлебу, маслу, яйцам, мясу и еще 20 пунктам. Ссылки привел. Так кто сманипулировал???Тролль здесь ты. И позволь заметить, что ты, действительно, повторяешь... а не разъясняешь. Повторяешь заученную фразочку, объективность которой не сможешь доказать ни на цифрах, ни даже дедуктивно. Потому что это лишь половина ответа. Да, частично валютный ВВП 2012-2013 завышал нерыночный курс. Да, частично снижение ВВП в 2014-2015 связано с российской агрессией. Но одновременно с этим был еще и факт воровства, организованный подельниками Порошенко - Кубивом и Гонтаревой. Называется этот факт - эмиссионная коррупция.А я в своем городе (Киеве) не вижу ни одного такого. С чего мне строить левые гипотезы на местечковом явлении (извини, ты не говорил, из какого ты села, поэтому я и не знаю)PS: слово "белорусов" пишется с одной "с", бухгалтер ты наш