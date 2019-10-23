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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4370437143724373>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:23

  freeze написав:
Это произошло уже после подписания договоренностей с Квасневским и с оппозицией, и после того как Яйценюк завопил про кулю в лоб и спрятался за сценой, и после того как Парасюк под аплодисменты послал нах все договоренности.

Узнаю прежнего freeze. Ваша ненависть подменяет вам события и время событий.
Куля в лоб была в январе, а договоренности о перевыборах в феврале.
21 февраля договорённости. 22 февраля Верховна Рада собралась для голосований по договоренностям. Но Януковича и Рыбака не обнаружилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:23

  andrijk777 написав: Це дуже круто і цікаво, але з чого той політолог взяв що Зеленський - реформатор?
Зеленський ніколи не позиціював себе як реформатор!
Мотиль назвав біле білим, круто, звичайно.

Разумеется, не позиционировал, потому что для нашего нарiда слово "реформы" - ругательное еще с 90х.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:24

  pesikot написав:Опять манипуляции. ВВП всех бывших республик СССР за 1990 год - предполагаемый. Не точный. Более-менее начали считать с 1992 года. Ссылку на МВФ я приводил.


Гений, какая разница, насколько высоко/низко находится точка отсчета, если прирост абсолютов по каждой стране не сравнивается, а сравнивается динамика стран между собой? Тебе нужно назад в школу натуральные дроби учить :mrgreen:

  pesikot написав:Далее. Это ты писал про McMeal, в ответ budivelnik'у, где он писал про хот-доги. Ты сравнивал McMeal с хот-догами и не смог ответить на вопрос budivelnik'у. Опять манипуляции.


Будивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам. Я начал искать сам - по хот-догам не нашел, зато нашел по McMeal, кофе, пиву, хлебу, маслу, яйцам, мясу и еще 20 пунктам. Ссылки привел. Так кто сманипулировал???

  pesikot написав:И тебе троллю пригожинскому опять повторю, не Майдан причина падения ВВП Украины в 2014 году, а бездарное управление "крепких хозяйственников" и агрессия РФ. Ты опять манипулируешь


Тролль здесь ты. И позволь заметить, что ты, действительно, повторяешь... а не разъясняешь. Повторяешь заученную фразочку, объективность которой не сможешь доказать ни на цифрах, ни даже дедуктивно. Потому что это лишь половина ответа. Да, частично валютный ВВП 2012-2013 завышал нерыночный курс. Да, частично снижение ВВП в 2014-2015 связано с российской агрессией. Но одновременно с этим был еще и факт воровства, организованный подельниками Порошенко - Кубивом и Гонтаревой. Называется этот факт - эмиссионная коррупция.


  pesikot написав:И контрольный вопрос для "топ-менеджера", если у белоруссов так всё зашибись, почему я в своём городе вижу толпы белоруссов, которые скупают всё, что видят ? Даю подсказку, проблема ресурса времени.


А я в своем городе (Киеве) не вижу ни одного такого. С чего мне строить левые гипотезы на местечковом явлении (извини, ты не говорил, из какого ты села, поэтому я и не знаю)

PS: слово "белорусов" пишется с одной "с", бухгалтер ты наш
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:24

  Starikan написав:
  detroytred написав: У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.
Требования прям, как к строителю коммунизма.
Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.

Социум должен повзрослеть.

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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:25

  freeze написав:
Порошенко бы осенью 2014 года и избрали. Он давно метил на эту должность.

Именно, на 100%. Но уже на следующих выборах также на 100% побеждал бы кто-то из экс-регионалов (учитывая голоса Крыма и Донбасса).
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:29

  freeze написав:Я думаю, если бы Трамп по фальшивым документам слетал на Мальдивы, он бы и месяца не продержался на должности, без всяких вариантов бы слетел.

А летал ли Порошенко по фальшивым документам ?
Только на уровне слухов, которые активно разгонялись.

И про Трампа. За ним числятся грешки и поболее, но почему-то не слетел за месяц с должности. А всё документируют, чтобы предъявить обвинения.

Главенство закона слышали ? Чего нет у ЗЕ! и его команды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:30

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
Это произошло уже после подписания договоренностей с Квасневским и с оппозицией, и после того как Яйценюк завопил про кулю в лоб и спрятался за сценой, и после того как Парасюк под аплодисменты послал нах все договоренности.

Узнаю прежнего freeze. Ваша ненависть подменяет вам события и время событий.
Куля в лоб была в январе, а договоренности о перевыборах в феврале.
21 февраля договорённости. 22 февраля Верховна Рада собралась для голосований по договоренностям. Но Януковича и Рыбака не обнаружилось


А Парасюк с воплями про нах договоренности, когда был, и почему все вдруг повелись на его речи ?

То что Януковича не обнаружилось 22 февраля, то минус ему в карму, гопник не способен быть Сальвадором Альенде. Расстрелять засранца, а прах развеять над терриконами. Только За.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:31

  zРадио написав:Будивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам.
Брехло
ось моє повідомлення
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ти проти яких цифр виступаєш?
Проти ціни хот-дога на заправці в Україні? Це для мене не дивно-*звідки ольгінцю про це знати... ,але будь-який українець, хоч раз в житті проїзжає коло заправки і може навіть з вікна маршрутки розгледіти ціну
Чи проти ціни в Сербії? Я тобі більше скажу , в Польщі,Угорщині,Північній Македонії і Греції станом на період 08.10____18.10.2019 року -такі ціни (4 долара+/-0,5 -всюди)
Чи ти виступаєш проти мого твердження що зїджений в Сербії хот-дог робить мене в півтора рази ситішим від такого ж хотдога в Україні?

Тому визначся
За що і проти чого ти виступаєш
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:33

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То что Януковича не обнаружилось 22 февраля, то минус ему в карму, гопник не способен быть Сальвадором Альенде. Расстрелять засранца, а прах развеять над терриконами. Только За.

Янукович не захотів бути, тільки не Альєндо, а Чаушеску.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:36

  budivelnik написав:Браво....Бравісімо....
Тільки ще рік або й два тому я відстоював( і відстоюю й далі ) гіпотезу про те , що тривалість життя це найкращий показник який прямо вказує на якість життя людини.
Дейтройт був проти категорично,лад підтримував думку дейтройта..


В этом споре я стою на той же позиции, что и ты. Однако, не очень понимаю причину радости - по ОСПЖ мы на 99-м месте из 183 стран, данные по которым есть в ООН (в ВОЗ).

Мы ниже медианы, в самой населенной стране мира, Китае, ОСПЖ выше на целых 5 лет, а в странах Запада - на 11! Где здесь пэрэмога - покажи? В упор не вижу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8
zРадио
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