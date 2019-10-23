Додано: Чет 24 жов, 2019 19:45

budivelnik написав: zРадио написав: Будивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам. Будивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам. Брехло

ось моє повідомлення Простий приклад

В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...

В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...

Питання на засипу

Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні? Ти проти яких цифр виступаєш?

Проти ціни хот-дога на заправці в Україні? Це для мене не дивно-*звідки ольгінцю про це знати... ,але будь-який українець, хоч раз в житті проїзжає коло заправки і може навіть з вікна маршрутки розгледіти ціну

Чи проти ціни в Сербії? Я тобі більше скажу , в Польщі,Угорщині,Північній Македонії і Греції станом на період 08.10____18.10.2019 року -такі ціни (4 долара+/-0,5 -всюди)

Чи ти виступаєш проти мого твердження що зїджений в Сербії хот-дог робить мене в півтора рази ситішим від такого ж хотдога в Україні?



Тому визначся

За що і проти чого ти виступаєш Брехлоось моє повідомленняТи проти яких цифр виступаєш?Проти ціни хот-дога на заправці в Україні? Це для мене не дивно-*звідки ольгінцю про це знати... ,але будь-який українець, хоч раз в житті проїзжає коло заправки і може навіть з вікна маршрутки розгледіти цінуЧи проти ціни в Сербії? Я тобі більше скажу , в Польщі,Угорщині,Північній Македонії і Греції станом на період 08.10____18.10.2019 року -такі ціни (4 долара+/-0,5 -всюди)Чи ти виступаєш проти мого твердження що зїджений в Сербії хот-дог робить мене в півтора рази ситішим від такого ж хотдога в Україні?Тому визначсяЗа що і проти чого ти виступаєш

Ухаха - привел цитату того, что подтверждения цифрам нет, и еще смеет рот раскрыватьРодное сердце, на заправках я бываю регулярно. Сегодня на WOG кофе брал. Их хот-догов не фанат, но сколько стоят - знаю. А вот в Сербии не был. Если бы написал кто-то другой, я бы еще принял на веру, но поскольку ты известный пропагандист, решил удостовериться сам. Не подтвердились твои враки в разнице цен в 2.5 раза! Украина от силы на 20% дешевле...