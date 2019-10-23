Топ-менеджер ты наш. С темы съехал.
Чего не видишь - того нет. Но ты напряги извилины, подумай, проанализируй, ты у нас аналитик, шо капец
Но вопрос остался прежним, манипулятор ты наш
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:37
Топ-менеджер ты наш. С темы съехал.
Чего не видишь - того нет. Но ты напряги извилины, подумай, проанализируй, ты у нас аналитик, шо капец
Но вопрос остался прежним, манипулятор ты наш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:44
Я якось погано розумію причину паніки...
99 місце з 183 - це приблизно по середині..
На що може сподіватись країна яка за останні 100 років на своїй території отримала дві світових війни,одну революцію ,будувала комунізм,НЕП,соціалізм і тепер будує капіталізм+останні 5 років в стані війни з країною яка більша від нас в 4 рази...
Ми не педерація,ми будуємо свою середньостатистичну країну і не будуємо український світ в сірії чи не маримо марсом з світовим пануванням....
І при цьому-в цьомуж релізі
Росія,Узбекистан,Казахстан - нижчі від нас...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 24 жов, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:45
Ухаха - привел цитату того, что подтверждения цифрам нет, и еще смеет рот раскрывать
Родное сердце, на заправках я бываю регулярно. Сегодня на WOG кофе брал. Их хот-догов не фанат, но сколько стоят - знаю. А вот в Сербии не был. Если бы написал кто-то другой, я бы еще принял на веру, но поскольку ты известный пропагандист, решил удостовериться сам. Не подтвердились твои враки в разнице цен в 2.5 раза! Украина от силы на 20% дешевле...
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:47
Вот прям все и вдруг. Как куля в лоб в январе
Вы себе противоречите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:52
Прекрасно! Україна вище Росії і вище Казахстану!!
А КНДР вище Росії!!!
Прекрасна оцінка рівня життя.
* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54
Это да, присоединяюсь.
Но "аргумент" песикота и других порохоботов об отсутствующем януковиче, конечно, доставляет. Вот прям сам овощ отказался от власти, надоела она ему - "мирні мітингувальники" ну никак с его исчезновением не связаны
И отсутствие президента в Киеве, или пусть даже стране - пря железобетонная причина объявлять об импичменте, переизбирать главу ВР, Кабмина и т.д.
Сколько в таком случае раз нужно было поменять Порошенко за 5 лет? Полет на Мальдивы - вообще, получается, прямое нарушение Конституции и законов. Президент самовольно покинул страну, не оставив замещающих обязанности!
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:01
Ты за меня не решай, тролльчик Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?
В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:03
1 Я три дні тому з Греції
За 10 діб проїхав 4000 км на власному авто з сімєю... 2*1500 (Львів-Афон,Афон-Львів)+1000 км по Греції (пальці,Салоніки,Метеори)
2 Який мені резон тебе дурити ,якщо я крім Сербії рекомендував тобі подивитись на ціни
Греції+Північної Македонії+Угорщини+Польщі.
Як думаєш скільки тутешніх читачів хоч раз в рік проїзжають повз ці країни і бачать ціни на заправках?
Ми ж не москалі
Мені в Грецію чи Чорногорію або Хорватію - ближче ніж в Крим.
3 Модернізую суть свого питання
Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:06
Re: Політичні дискусії
Почему противоречу ?
Должность Президента большой страны, это доверие десятков миллионов людей. Президент дает клятву Конституции страны.
Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.
Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|