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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4371437243734374>
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:37

  zРадио написав:А я в своем городе (Киеве) не вижу ни одного такого. С чего мне строить левые гипотезы на местечковом явлении (извини, ты не говорил, из какого ты села, поэтому я и не знаю)

PS: слово "белорусов" пишется с одной "с", бухгалтер ты наш

Топ-менеджер ты наш. С темы съехал.
Чего не видишь - того нет. Но ты напряги извилины, подумай, проанализируй, ты у нас аналитик, шо капец :)
Но вопрос остался прежним, манипулятор ты наш :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:44

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Браво....Бравісімо....
Тільки ще рік або й два тому я відстоював( і відстоюю й далі ) гіпотезу про те , що тривалість життя це найкращий показник який прямо вказує на якість життя людини.
Дейтройт був проти категорично,лад підтримував думку дейтройта..

В этом споре я стою на той же позиции, что и ты. Однако, не очень понимаю причину радости - по ОСПЖ мы на 99-м месте из 183 стран, данные по которым есть в ООН (в ВОЗ).
Мы ниже медианы, в самой населенной стране мира, Китае, ОСПЖ выше на целых 5 лет, а в странах Запада - на 11! Где здесь пэрэмога - покажи? В упор не вижу
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8
Я якось погано розумію причину паніки...
99 місце з 183 - це приблизно по середині..
На що може сподіватись країна яка за останні 100 років на своїй території отримала дві світових війни,одну революцію ,будувала комунізм,НЕП,соціалізм і тепер будує капіталізм+останні 5 років в стані війни з країною яка більша від нас в 4 рази...
Ми не педерація,ми будуємо свою середньостатистичну країну і не будуємо український світ в сірії чи не маримо марсом з світовим пануванням....
І при цьому-в цьомуж релізі
Росія,Узбекистан,Казахстан - нижчі від нас...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 24 жов, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:45

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Будивельник сравнил хот-дог с хот-догом, не приводя подтверждения цифрам.
Брехло
ось моє повідомлення
Простий приклад
В Україні на заправці хот-дог коштує 1,5 долара...
В Сербії на такій самій заправці такий самий хот-дог коштує 4 долара...
Питання на засипу
Якщо я зїм хот-дог в сербії я стану в 2,5 рази ситішим в порівнянні з зїдженим хот-догом в Україні?
Ти проти яких цифр виступаєш?
Проти ціни хот-дога на заправці в Україні? Це для мене не дивно-*звідки ольгінцю про це знати... ,але будь-який українець, хоч раз в житті проїзжає коло заправки і може навіть з вікна маршрутки розгледіти ціну
Чи проти ціни в Сербії? Я тобі більше скажу , в Польщі,Угорщині,Північній Македонії і Греції станом на період 08.10____18.10.2019 року -такі ціни (4 долара+/-0,5 -всюди)
Чи ти виступаєш проти мого твердження що зїджений в Сербії хот-дог робить мене в півтора рази ситішим від такого ж хотдога в Україні?

Тому визначся
За що і проти чого ти виступаєш


Ухаха - привел цитату того, что подтверждения цифрам нет, и еще смеет рот раскрывать :mrgreen:

Родное сердце, на заправках я бываю регулярно. Сегодня на WOG кофе брал. Их хот-догов не фанат, но сколько стоят - знаю. А вот в Сербии не был. Если бы написал кто-то другой, я бы еще принял на веру, но поскольку ты известный пропагандист, решил удостовериться сам. Не подтвердились твои враки в разнице цен в 2.5 раза! Украина от силы на 20% дешевле...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:47

  freeze написав:А Парасюк с воплями про нах договоренности, когда был, и почему все вдруг повелись на его речи ?

Вот прям все и вдруг. Как куля в лоб в январе

  freeze написав:То что Януковича не обнаружилось 22 февраля, то минус ему в карму, гопник не способен быть Сальвадором Альенде. Расстрелять засранца, а прах развеять над терриконами. Только За.

Вы себе противоречите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:52

  zРадио написав:В этом споре я стою на той же позиции, что и ты. Однако, не очень понимаю причину радости - по ОСПЖ мы на 99-м месте из 183 стран, данные по которым есть в ООН (в ВОЗ).

Мы ниже медианы, в самой населенной стране мира, Китае, ОСПЖ выше на целых 5 лет, а в странах Запада - на 11! Где здесь пэрэмога - покажи? В упор не вижу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8

Прекрасно! Україна вище Росії і вище Казахстану!!
А КНДР вище Росії!!!
Прекрасна оцінка рівня життя. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:54

  freeze написав:То что Януковича не обнаружилось 22 февраля, то минус ему в карму, гопник не способен быть Сальвадором Альенде. Расстрелять засранца, а прах развеять над терриконами. Только За.


Это да, присоединяюсь.

Но "аргумент" песикота и других порохоботов об отсутствующем януковиче, конечно, доставляет. Вот прям сам овощ отказался от власти, надоела она ему - "мирні мітингувальники" ну никак с его исчезновением не связаны :mrgreen:

И отсутствие президента в Киеве, или пусть даже стране - пря железобетонная причина объявлять об импичменте, переизбирать главу ВР, Кабмина и т.д. :mrgreen:

Сколько в таком случае раз нужно было поменять Порошенко за 5 лет? Полет на Мальдивы - вообще, получается, прямое нарушение Конституции и законов. Президент самовольно покинул страну, не оставив замещающих обязанности!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:01

  andrijk777 написав:Прекрасно! Україна вище Росії і вище Казахстану!!
А КНДР вище Росії!!!
Прекрасна оцінка рівня життя. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.


Ты за меня не решай, тролльчик :mrgreen: Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?

В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:03

  zРадио написав:Не подтвердились твои враки в разнице цен в 2.5 раза! Украина от силы на 20% дешевле...
1 Я три дні тому з Греції
За 10 діб проїхав 4000 км на власному авто з сімєю... 2*1500 (Львів-Афон,Афон-Львів)+1000 км по Греції (пальці,Салоніки,Метеори)
2 Який мені резон тебе дурити ,якщо я крім Сербії рекомендував тобі подивитись на ціни
Греції+Північної Македонії+Угорщини+Польщі.
Як думаєш скільки тутешніх читачів хоч раз в рік проїзжають повз ці країни і бачать ціни на заправках?
Ми ж не москалі
Мені в Грецію чи Чорногорію або Хорватію - ближче ніж в Крим.
3 Модернізую суть свого питання
Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:06

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:То что Януковича не обнаружилось 22 февраля, то минус ему в карму, гопник не способен быть Сальвадором Альенде. Расстрелять засранца, а прах развеять над терриконами. Только За.

Вы себе противоречите :)


Почему противоречу ?
Должность Президента большой страны, это доверие десятков миллионов людей. Президент дает клятву Конституции страны.
Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.

Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:42

Как выглядит "энергетическая капитуляция" на деле...


Газ в ДыРУ бесплатно.
"Розумный нарид тм" к повышению тарифов и новым налогам приготовится.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 24 жов, 2019 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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