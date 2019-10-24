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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4371437243734374
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.
Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.


Ось і я вважаю, якщо навіть допустити, що нинішній мав найкращі наміри, то все одно заслуговує випити чашу ганьби за свою некомпетентність, щоб і іншим неповадно було. А разом з ним мають бути провчені і ті хто його привів до влади з виховною ж таки метою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:18

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
а ви знову вирішили ярлики понавішувати?
чи я не для вас написав:
"про які саме ціни питаєте?"

У Вас какая-то мания?
Где Вы увидели "ярлык"?
И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?

а можете розказати що це за ВСІ ціни?
це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром?
в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.
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