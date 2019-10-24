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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4371437243734374
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.
Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.


Ось і я вважаю, якщо навіть допустити, що нинішній мав найкращі наміри, то все одно заслуговує випити чашу ганьби за свою некомпетентність, щоб і іншим неповадно було. А разом з ним мають бути провчені і ті хто його привів до влади з виховною ж таки метою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:18

  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
а ви знову вирішили ярлики понавішувати?
чи я не для вас написав:
"про які саме ціни питаєте?"

У Вас какая-то мания?
Где Вы увидели "ярлык"?
И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?

а можете розказати що це за ВСІ ціни?
це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром?
в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:47

  Schmit написав:
Газ в ДыРУ бесплатно.
"Розумный нарид тм" к повышению тарифов и новым налогам приготовится.

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Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 21:59

  Schmit написав:Газ в ДыРУ бесплатно.
"Розумный нарид тм" к повышению тарифов и новым налогам приготовится.

хотілося б побачити постанову а не бла бла бла
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 22:17

  freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.

Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.

На-жаль Ісус Христос не хоче йти в президенти України.
А простий смертний не буде жертвувати УСІМ заради країни. У вас також діагноз: "завищені очікування".
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:43

  budivelnik написав:3 Модернізую суть свого питання
Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?

Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.
Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо)
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 23:54

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:ЛАД
а ви знову вирішили ярлики понавішувати?
чи я не для вас написав:
"про які саме ціни питаєте?"

У Вас какая-то мания?
Где Вы увидели "ярлык"?
И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?

а можете розказати що це за ВСІ ціни?
це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром?
в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.

Простите, что в нарушение своей подписи ввязался в разговор с Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:11

  lapay написав:Янукович не захотів бути, тільки не Альєндо, а Чаушеску.

Какая разница, обое закончили фактически одинаково.
Скоротечный "суд" супругов Чаушеску был позорным судилищем, дикарством по меркам Европы конца 80-х. Сейчас его организаторов Илиеску и прочих судят. Хорошо хоть, что Украина избежала подобного позора.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:15

  pesikot написав:А летал ли Порошенко по фальшивым документам ?
Только на уровне слухов, которые активно разгонялись.

Главы государств не путешествуют инкогнито, их иностранные визиты объявляются официально, обустраиваются согласно протоколу. Была ли официальная информация о визите Порошенко на Мальдивы? Был ли соблюден протокол при его приеме там?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:38

  ЛАД написав:
  mephala написав:а можете розказати що це за ВСІ ціни?
це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром?
в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.

Простите, что в нарушение своей подписи ввязался в разговор с Вами.

логічне завершення дискусії - сам вкинув розмиту фразу "все цены" а коли натикали носом в абсурдність подібних висловів зробив ображений вигляд по типу всі в гавні один я Дартан’ян. Бравісімо.
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