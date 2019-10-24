Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов. Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации. Если не готов, то не лезь на выборы.
Ось і я вважаю, якщо навіть допустити, що нинішній мав найкращі наміри, то все одно заслуговує випити чашу ганьби за свою некомпетентність, щоб і іншим неповадно було. А разом з ним мають бути провчені і ті хто його привів до влади з виховною ж таки метою.
mephala написав:ЛАД а ви знову вирішили ярлики понавішувати? чи я не для вас написав: "про які саме ціни питаєте?"
У Вас какая-то мания? Где Вы увидели "ярлык"? И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?
а можете розказати що це за ВСІ ціни? це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром? в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.
budivelnik написав:3 Модернізую суть свого питання Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?
Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны. Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо)
mephala написав:ЛАД а ви знову вирішили ярлики понавішувати? чи я не для вас написав: "про які саме ціни питаєте?"
У Вас какая-то мания? Где Вы увидели "ярлык"? И неужели не понятно, что в контексте нашего разговора важны все цены, а не только на еду?
а можете розказати що це за ВСІ ціни? це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром? в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.
Простите, что в нарушение своей подписи ввязался в разговор с Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:Янукович не захотів бути, тільки не Альєндо, а Чаушеску.
Какая разница, обое закончили фактически одинаково. Скоротечный "суд" супругов Чаушеску был позорным судилищем, дикарством по меркам Европы конца 80-х. Сейчас его организаторов Илиеску и прочих судят. Хорошо хоть, что Украина избежала подобного позора.
pesikot написав:А летал ли Порошенко по фальшивым документам ? Только на уровне слухов, которые активно разгонялись.
Главы государств не путешествуют инкогнито, их иностранные визиты объявляются официально, обустраиваются согласно протоколу. Была ли официальная информация о визите Порошенко на Мальдивы? Был ли соблюден протокол при его приеме там?
mephala написав:а можете розказати що це за ВСІ ціни? це туди входить і ціна польоту в космос? чи прикупити газпром? в тому й суть що ви полюбляєте вкинути розмите питання а потім навішувати ярлики та вумнічати що вам не так відповіли.
Простите, что в нарушение своей подписи ввязался в разговор с Вами.
логічне завершення дискусії - сам вкинув розмиту фразу "все цены" а коли натикали носом в абсурдність подібних висловів зробив ображений вигляд по типу всі в гавні один я Дартан’ян. Бравісімо.