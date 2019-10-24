andrijk777 написав:freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.
Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.
На-жаль Ісус Христос не хоче йти в президенти України.
А простий смертний не буде жертвувати УСІМ заради країни. У вас також діагноз: "завищені очікування".
Це не завищені очікування. Це тест на спроможність бути кесарем. Назвався груздем, стрибай в короб! Недарма монархів називали помазанниками Божими. Бог створив Всесвіт. А кесар, подібно Богу творить державу, свій міні-світ у великому Всесвіті, створеному Богом. Не можеш принести себе в жертву, як Христос, заради свого творіння, то ти не кесар, а самозванець. Кесар повинен усвідомлювати свою місію.