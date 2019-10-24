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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 03:07

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Президент должен быть готов пожертвовать всем, потому что он Избранный как в фильме Матрица, а нас 40 миллионов.

Если ты полез на должность Президента, с тебя другой спрос, будь готов в сложной ситуации ко всему, даже к самопожертвованию, или не доводи дело до такой ситуации.
Если не готов, то не лезь на выборы.

На-жаль Ісус Христос не хоче йти в президенти України.
А простий смертний не буде жертвувати УСІМ заради країни. У вас також діагноз: "завищені очікування".

Це не завищені очікування. Це тест на спроможність бути кесарем. Назвався груздем, стрибай в короб! :P Недарма монархів називали помазанниками Божими. Бог створив Всесвіт. А кесар, подібно Богу творить державу, свій міні-світ у великому Всесвіті, створеному Богом. Не можеш принести себе в жертву, як Христос, заради свого творіння, то ти не кесар, а самозванець. Кесар повинен усвідомлювати свою місію.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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