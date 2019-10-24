Там грузинские снайперы дали показания. Сказали что их заказал Пашинский, Парубий и Порошенко через посредничество Саакашвили.
Они постреляли на Майдане знатно.
Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:17
Re: Політичні дискусії
Там грузинские снайперы дали показания. Сказали что их заказал Пашинский, Парубий и Порошенко через посредничество Саакашвили.
Они постреляли на Майдане знатно.
Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:54
Re: Політичні дискусії
Сомневаюсь сильно на счет причастности Порошенко, в феврале 2014 года он был далеко не на первых рядах, да и Петя достаточно осторожен, чтобы так запалиться.
А вот Пашинский наверняка замазан в этой истории, истеричный злобный характер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:16
Деза и руссишешвайнский фейк.
Посмотрите кадры хроники, кто и откуда стрелял. Пойдите на Институтскую и посмотрите следы пуль, откуда шли массированая стрельба. Сопоставьте, расчитайте траекторию. Посмотрите в ту сторону и вспомните, кто там тогда располагался.
И не надо никаких выводов следствия. Все ясно само собой.
И не повторяй больше эту глупость. Говорить про грузинских снайперов может только ватан, безнадежный тупик или зомбированный русский алкаш.
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