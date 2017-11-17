Там грузинские снайперы дали показания. Сказали что их заказал Пашинский, Парубий и Порошенко через посредничество Саакашвили.
Они постреляли на Майдане знатно.
Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:17
Re: Політичні дискусії
Там грузинские снайперы дали показания. Сказали что их заказал Пашинский, Парубий и Порошенко через посредничество Саакашвили.
Они постреляли на Майдане знатно.
Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:54
Re: Політичні дискусії
Сомневаюсь сильно на счет причастности Порошенко, в феврале 2014 года он был далеко не на первых рядах, да и Петя достаточно осторожен, чтобы так запалиться.
А вот Пашинский наверняка замазан в этой истории, истеричный злобный характер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:16
Деза и руссишешвайнский фейк.
Посмотрите кадры хроники, кто и откуда стрелял. Пойдите на Институтскую и посмотрите следы пуль, откуда шли массированая стрельба. Сопоставьте, расчитайте траекторию. Посмотрите в ту сторону и вспомните, кто там тогда располагался.
И не надо никаких выводов следствия. Все ясно само собой.
И не повторяй больше эту глупость. Говорить про грузинских снайперов может только ватан, безнадежный тупик или зомбированный русский алкаш.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:36
Нє - ну а можна почитати хоча б уважно :
Кабінет міністрів України зобов'язав Нафтогаз не враховувати обсяг заборгованості за газ споживачів, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Донбасу при ухваленні рішення про постачання газу тепловиробникам у Донецькій та Луганській областях.
Відповідну постанову від 12 жовтня опублікували на сайті уряду.
Зазначається, що ухвалене рішення має дозволити Нафтогазу безперешкодно забезпечувати газом виробників тепла на підконтрольній частині Донбасу. Як наслідок, вдасться уникнути перебоїв з теплопостачанням на час опалювального сезону.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:31
Всё это уже было опубликовано почти два года назад -
Оригинальная статья с видео (от 17.11.2017) здесь -
Интервью с Gian Micalessin (автор репортажа) -
О Порошенко там ни слова.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:47
Ты призываешь верить верить этим дешевым фальшивкам итальянских СМИ, принадлежащих лучшему другу Путина Берлускони?
Кам он.
Ты тут даже ссылку повесил, которая на территории Украины заблокирована.
Тупик.
Почему вы русские такие тупые?
|