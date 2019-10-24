Що таке собівартість?Tegularius написав:
Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.
Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо)
Ціна булочки +сосиски - тоді низька
Ціна булочки+сосиски+амортизація обладаннання+оренда землі+вартість електроенергії+зарплата працівника+податки як з зарплати так і з прибутку бізнесу=ціні хотдога чи хліба чи ще чогось....
Тому
Багатство середньостатистичного пораховане у внутрішніх цінах і переведене в долари не дає правильного відображення на таке саме багатство в іншій країні яке розраховане по такому ж алгоритму
внутрішні ціни *курс=багатство в доларах