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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4373437443754376
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:16

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:3 Модернізую суть свого питання
Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?

Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.
Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо)
Що таке собівартість?
Ціна булочки +сосиски - тоді низька
Ціна булочки+сосиски+амортизація обладаннання+оренда землі+вартість електроенергії+зарплата працівника+податки як з зарплати так і з прибутку бізнесу=ціні хотдога чи хліба чи ще чогось....
Тому
Багатство середньостатистичного пораховане у внутрішніх цінах і переведене в долари не дає правильного відображення на таке саме багатство в іншій країні яке розраховане по такому ж алгоритму
внутрішні ціни *курс=багатство в доларах
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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