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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 43744375437643774378> Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:16 Tegularius написав: budivelnik написав: 3 Модернізую суть свого питання

Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ? 3 Модернізую суть свого питанняЯкщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?

Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.

Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо) Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо) Що таке собівартість?

Ціна булочки +сосиски - тоді низька

Ціна булочки+сосиски+амортизація обладаннання+оренда землі+вартість електроенергії+зарплата працівника+податки як з зарплати так і з прибутку бізнесу=ціні хотдога чи хліба чи ще чогось....

Тому

Багатство середньостатистичного пораховане у внутрішніх цінах і переведене в долари не дає правильного відображення на таке саме багатство в іншій країні яке розраховане по такому ж алгоритму

внутрішні ціни *курс=багатство в доларах Що таке собівартість?Ціна булочки +сосиски - тоді низькаЦіна булочки+сосиски+амортизація обладаннання+оренда землі+вартість електроенергії+зарплата працівника+податки як з зарплати так і з прибутку бізнесу=ціні хотдога чи хліба чи ще чогось....ТомуБагатство середньостатистичного пораховане у внутрішніх цінах і переведене в долари не дає правильного відображення на таке саме багатство в іншій країні яке розраховане по такому ж алгоритмувнутрішні ціни *курс=багатство в доларах в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21537 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:24 Alex2007 написав: речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь. речь о таких товарищах как пашинский ив первую очередь.







zРадио

Повідомлень: 3919 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:25 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik

Вы сузили богатство до житла.

Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.



Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Вы сузили богатство до житла.Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...

Наприклад

Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%

Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?

Відповідь очевидна-ні.

А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується

Чи Ви будете заперечувати аксіому що

фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.

Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...НаприкладГривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?Відповідь очевидна-ні.А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджуєтьсяЧи Ви будете заперечувати аксіому щофактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.

По кругу)))



Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.

10% и на 10%.



Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.



Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. По кругу)))Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.10% и на 10%.Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:31 Re: Політичні дискусії Alex2007 написав: почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...

интересно очень

речь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,

речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь. почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...интересно оченьречь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь.

Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.

Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно. Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8569 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:38 zРадио написав: andrijk777 написав: Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!

А КНДР вище Росії!!!

Прекрасна оцінка рівня життя.

* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так. Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!А КНДР вище Росії!!!Прекрасна оцінка рівня життя.* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.



Ты за меня не решай, тролльчик Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?



В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных Ты за меня не решай, тролльчикЯ сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных

Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности. Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:39 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik

Вы сузили богатство до житла.

Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.



Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Вы сузили богатство до житла.Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...

Наприклад

Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%

Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?

Відповідь очевидна-ні.

А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується

Чи Ви будете заперечувати аксіому що

фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.

Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...НаприкладГривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?Відповідь очевидна-ні.А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджуєтьсяЧи Ви будете заперечувати аксіому щофактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.

По кругу)))



Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.

10% и на 10%.



Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.



Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. По кругу)))Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.10% и на 10%.Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. Це ви не хочете відповісти на просте питання

1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в Україні

Чи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)

Я кажу що ні.

Що кажете Ви ?

2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулі

рівень=внутрішня ціна*курс

І стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек Це ви не хочете відповісти на просте питання1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в УкраїніЧи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)Я кажу що ні.Що кажете Ви ?2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулірівень=внутрішня ціна*курсІ стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21537 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:47 investorkiev написав: Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия? Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?

Фейк, которые разгоняют раз в год. В этом году фейк разгоняют news-front, ЦарьГрад

Так же было в 2018 году и в 2017 году Фейк, которые разгоняют раз в год. В этом году фейк разгоняют news-front, ЦарьГрадТак же было в 2018 году и в 2017 году "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3235 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:53 Starikan написав: detroytred написав: У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.

Требования прям, как к строителю коммунизма.

Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет. У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.Требования прям, как к строителю коммунизма.Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.

Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.

Он действительно эн-масс именно этим и занимается.

Но вы копните глубже.

Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?

Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?

И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?

Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?



Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.

Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.

Социум должен повзрослеть. Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.Он действительно эн-масс именно этим и занимается.Но вы копните глубже.Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.Социум должен повзрослеть.

Два варианта велосипеда. Два.

В одном социум обычный и элиты обычные, но система противовесов, единая цель элит - обогащение за счёт более высокого уровня экономики по сравнению с другими рынками и как следствие выигрыш конкурентной борьбы, расширение рынков, вывоз капитала и т.д.



В другом (скандинавы, отчасти немцы и пр.) - более высокий уровень социума, развитые социнституты и т.п.



Поднять уровень социума (пусть и в другом направлении) - на это сделали ставку большевики. Не получилось.



Имхо. Ждать взросления социума будем до второго пришествия))

И не дождемся.

Но даже в этом случае способствовать росту уровня социума -- это прежде всего задача элит, можновладцив!!!!



Поэтому - первая модель.

Ну а тут уж элиты и только элиты.

А пересичный пусть смотрит игру *Чекаських мавп*))

И не парится, как происходит демонополизация и т.д.





Карасёв на всех эфирах прямым текстом волает, что главная проблема - элиты не определись (потому что не хотят!!!), что и зачем создавать.

А на фига им???

Они в шоколаде. Два варианта велосипеда. Два.В одном социум обычный и элиты обычные, но система противовесов, единая цель элит - обогащение за счёт более высокого уровня экономики по сравнению с другими рынками и как следствие выигрыш конкурентной борьбы, расширение рынков, вывоз капитала и т.д.В другом (скандинавы, отчасти немцы и пр.) - более высокий уровень социума, развитые социнституты и т.п.Поднять уровень социума (пусть и в другом направлении) - на это сделали ставку большевики. Не получилось.Имхо. Ждать взросления социума будем до второго пришествия))И не дождемся.Но даже в этом случае способствовать росту уровня социума -- это прежде всего задача элит, можновладцив!!!!Поэтому - первая модель.Ну а тут уж элиты и только элиты.А пересичный пусть смотрит игру *Чекаських мавп*))И не парится, как происходит демонополизация и т.д.Карасёв на всех эфирах прямым текстом волает, что главная проблема - элиты не определись (потому что не хотят!!!), что и зачем создавать.А на фига им???Они в шоколаде. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05 budivelnik написав: detroytred"[quote="4778480:budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik

Вы сузили богатство до житла.

Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.



Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Вы сузили богатство до житла.Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...

Наприклад

Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%

Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?

Відповідь очевидна-ні.

А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується

Чи Ви будете заперечувати аксіому що

фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.

Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий. Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...НаприкладГривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?Відповідь очевидна-ні.А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджуєтьсяЧи Ви будете заперечувати аксіому щофактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.

По кругу)))



Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.

10% и на 10%.



Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.

Формула и весовые коэффициенты.



Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. По кругу)))Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.10% и на 10%.Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Формула и весовые коэффициенты.Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом. Це ви не хочете відповісти на просте питання

1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в Україні

Чи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)

Я кажу що ні.

Що кажете Ви ?

2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулі

рівень=внутрішня ціна*курс

І стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек[/quote]









1.

Показатель богатства рассчитывается по одной методике.

Качество жизни по другой.

Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.

Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))



На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...

Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.



2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.

Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. Це ви не хочете відповісти на просте питання1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в УкраїніЧи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)Я кажу що ні.Що кажете Ви ?2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулірівень=внутрішня ціна*курсІ стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек[/quote]1.Показатель богатства рассчитывается по одной методике.Качество жизни по другой.Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:08 Starikan написав: Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.

Он действительно эн-масс именно этим и занимается.

Но вы копните глубже.

Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?

Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?

И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?

Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?



Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.

Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.

Социум должен повзрослеть. Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.Он действительно эн-масс именно этим и занимается.Но вы копните глубже.Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.Социум должен повзрослеть.



США - очень плохой пример по ряду причин.

1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули

2) Состояния в США хоть и зарабатываются достаточно быстро,но до украинских нуворишей им очень далеко, особенно если учесть источник происхождения богатства в Украине и США.

Отличие двух стран и в том,что Америку начали строить все-таки на протестантской этике, а не православной, в которой иное отношение и к труду, и к богатству.

3) ПО поводу того за кого голосуют в США.Все изменяется в этом мире, в т.ч. и в США,

Откуда взялся предыдущий президент Барак Хусейнович Обама что он из себя представлял, что создал в своей жизни?

Да и многие представители демократов в палате представителей не сильно отличаются от депутатов от слуги народа. США - очень плохой пример по ряду причин.1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули2) Состояния в США хоть и зарабатываются достаточно быстро,но до украинских нуворишей им очень далеко, особенно если учесть источник происхождения богатства в Украине и США.Отличие двух стран и в том,что Америку начали строить все-таки на протестантской этике, а не православной, в которой иное отношение и к труду, и к богатству.3) ПО поводу того за кого голосуют в США.Все изменяется в этом мире, в т.ч. и в США,Откуда взялся предыдущий президент Барак Хусейнович Обама что он из себя представлял, что создал в своей жизни?Да и многие представители демократов в палате представителей не сильно отличаются от депутатов от слуги народа. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2170 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43744375437643774378> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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