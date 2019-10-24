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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:16
Tegularius написав: budivelnik написав:
3 Модернізую суть свого питання
Якщо я зїм один і той самий хотдог на різних заправках по різній ціні - то чи стану я більш ситіший від того що заплатив більше на ОККО ніж на ВОГ ?
Хот-дог на заправке - не показатель уровня цен, цена его мало зависит от его себестоимости (которая копеечная) и определяется покупательной способностью жителей конкретной страны.
Более корректные показатели - стоимость продуктовой корзины на рынках и в сетевых супермаркетах (напр., в Бедронке и в наших Сильпо)
Що таке собівартість?
Ціна булочки +сосиски - тоді низька
Ціна булочки+сосиски+амортизація обладаннання+оренда землі+вартість електроенергії+зарплата працівника+податки як з зарплати так і з прибутку бізнесу=ціні хотдога чи хліба чи ще чогось....
Тому
Багатство середньостатистичного пораховане у внутрішніх цінах і переведене в долари не дає правильного відображення на таке саме багатство в іншій країні яке розраховане по такому ж алгоритму
внутрішні ціни *курс=багатство в доларах
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:25
budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.
Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.
Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели.
Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...
Наприклад
Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%
Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?
Відповідь очевидна-ні.
А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується
Чи Ви будете заперечувати аксіому що
фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.
Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.
По кругу)))
Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.
10% и на 10%.
Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:31
Alex2007 написав:
почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...
интересно очень
речь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,
речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь.
Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.
Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:38
zРадио написав: andrijk777 написав:
Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!
А КНДР вище Росії!!!
Прекрасна оцінка рівня життя.
* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.
Ты за меня не решай, тролльчик
Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?
В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных
Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:39
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.
Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.
Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели.
Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...
Наприклад
Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%
Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?
Відповідь очевидна-ні.
А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується
Чи Ви будете заперечувати аксіому що
фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.
Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.
По кругу)))
Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.
10% и на 10%.
Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом.
Це ви не хочете відповісти на просте питання
1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в Україні
Чи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)
Я кажу що ні.
Що кажете Ви ?
2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулі
рівень=внутрішня ціна*курс
І стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:47
investorkiev написав:
Какие мысли по этому поводу у громады? Фейк? Правда? Какие будут последствия?
Фейк, которые разгоняют раз в год. В этом году фейк разгоняют news-front, ЦарьГрад
Так же было в 2018 году и в 2017 году
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:53
Starikan написав: detroytred написав:
У тебя слишком своеобразные критерии тупости народа.
Требования прям, как к строителю коммунизма.
Народ ... пьёт пиво и смотрит футбол, бейсбол, крикет.
Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.
Он действительно эн-масс именно этим и занимается.
Но вы копните глубже.
Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?
Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?
И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?
Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?
Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.
Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.
Социум должен повзрослеть.
Два варианта велосипеда. Два.
В одном социум обычный и элиты обычные, но система противовесов, единая цель элит - обогащение за счёт более высокого уровня экономики по сравнению с другими рынками и как следствие выигрыш конкурентной борьбы, расширение рынков, вывоз капитала и т.д.
В другом (скандинавы, отчасти немцы и пр.) - более высокий уровень социума, развитые социнституты и т.п.
Поднять уровень социума (пусть и в другом направлении) - на это сделали ставку большевики. Не получилось.
Имхо. Ждать взросления социума будем до второго пришествия))
И не дождемся.
Но даже в этом случае способствовать росту уровня социума -- это прежде всего задача элит, можновладцив!!!!
Поэтому - первая модель.
Ну а тут уж элиты и только элиты.
А пересичный пусть смотрит игру *Чекаських мавп*))
И не парится, как происходит демонополизация и т.д.
Карасёв на всех эфирах прямым текстом волает, что главная проблема - элиты не определись (потому что не хотят!!!), что и зачем создавать.
А на фига им???
Они в шоколаде.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:05
budivelnik написав: detroytred"[quote="4778480:budivelnik написав: detroytred написав:budivelnik
Вы сузили богатство до житла.
Также, как и качество жизни до продолжительности жизни.
Другие люди не упрощают так, а используют комплексные показатели.
Так і я використовую комплексні показники для перевірки чужих теорій...
Наприклад
Гривня укріпилась за місяць на 10%,таким чином доходи українців у доларах за цей самий час зросли на 10%
Питання на засипку-чи покращилось на 10% життя українців за той самий період?
Відповідь очевидна-ні.
А раз так, то теорія що відображення у фінансовій складовій порахованій у валюті США для України,Польщі,Росії чи Білорусії - вірне - не підтверджується
Чи Ви будете заперечувати аксіому що
фактично отриманий результат експерименту може заперечити теорію , в той час коли теорія не може заперечити фактичні результати експерименту.
Якщо експеримент не підтверджує теоретичні викладки - міняють теорію, а не розповідають про те що експеримент не такий.
По кругу)))
Вот Вы сами придумали риторическую подколку-вопрос зависимость один в один - укрепилась на 10% (выросли доходы на 10%) и жизнь улучшилась на те же 10%.
10% и на 10%.
Ведь уже многократно Вам лично давались ссылки на то, как рассчитываются комплексные показатели.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Формула и весовые коэффициенты.
Где доход лишь одна из переменных со своим весовым коэффициентом.
Це ви не хочете відповісти на просте питання
1 Якщо приводиться рівень середнього багатства в росії і в Україні
Чи говорить це про те що якість життя в Україні гірша в стільки ж разів скільки виходить в порівнянні з рівнями(російським і Українським)
Я кажу що ні.
Що кажете Ви ?
2 Я привів приклад курсових змін , які сильно змінюють рівень вирахуваний по формулі
рівень=внутрішня ціна*курс
І стверджую що цей середній рівень багатства може використовуватись тільки для порівняння як буде житись мешканцю країни ІКС(з доходами які він отримує в своїй країні ІКС) в країні Ігрек[/quote]
1.
Показатель богатства рассчитывается по одной методике.
Качество жизни по другой.
Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.
Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))
На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...
Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.
2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.
Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:08
Starikan написав:
Насколько я понимаю, вы проводите аналогию с американским народом.
Он действительно эн-масс именно этим и занимается.
Но вы копните глубже.
Будет ли американский народ с негодованием обсуждать виллу, которая принадлежит Президенту? или Уоррену Баффету? или Биллу?
Или курорт, на который ездит отдыхать Президент?
И будет ли он голосовать за "пацана с улицы" без опыта в политике?
Или требовать от правительства снижения цен на лук или картошку?
Я, впрочем, не исключаю, что лет 100-150 назад такое могло иметь место.
Но это говорит только об одном - об инфантильности нашего социума, что есть не его "личная" вина, а объективная реальность.
Социум должен повзрослеть.
США - очень плохой пример по ряду причин.
1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
2) Состояния в США хоть и зарабатываются достаточно быстро,но до украинских нуворишей им очень далеко, особенно если учесть источник происхождения богатства в Украине и США.
Отличие двух стран и в том,что Америку начали строить все-таки на протестантской этике, а не православной, в которой иное отношение и к труду, и к богатству.
3) ПО поводу того за кого голосуют в США.Все изменяется в этом мире, в т.ч. и в США,
Откуда взялся предыдущий президент Барак Хусейнович Обама что он из себя представлял, что создал в своей жизни?
Да и многие представители демократов в палате представителей не сильно отличаются от депутатов от слуги народа.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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