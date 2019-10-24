|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:13
lapay написав: Alex2007 написав:
почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...
интересно очень
речь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,
речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь.
Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.
Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно.
Нулевые правильные в короткосроке варианты привели Украину к нынешнему положению - войне и мизерности реформ.
У нас отличнейший народ -- и активный (Майданы), и терпеливый (повышение тарифов, доступность медицины и пр.).
Для реформ вполне подходящий.
Проблема с реформаторами.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22287
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:17
detroytred написав:
Показатель богатства рассчитывается по одной методике.
Качество жизни по другой.
Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.
Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))
На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...
Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.
2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.
Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно.
Злив зарахований...
При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життя
Я просто просив підтвердити або спростувати
Чи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життя
Тут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували б
Якщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гірша
Ви чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21537
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 2165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:21
detroytred написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!
А КНДР вище Росії!!!
Прекрасна оцінка рівня життя.
* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.
Ты за меня не решай, тролльчик
Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?
В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных
Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности.
ТОП30 этих двух списков пересекается на 85% - только что пробежал глазами. Так что спор несущественный. Но лично мне удобнее использовать ОСПЖ - он не синтетический, чистая статистика. Там нет субъективизма вроде safety index и climate index, наличествующих в интегральной оценке quality of life index...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3919
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 1909 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:24
freeze написав: Libo написав:
Ты тут даже ссылку повесил, которая на территории Украины заблокирована.
Тупик.
Кто убил 19 сотрудников внутренних дел. Откуда такие маразматики как ты берутся ?
Иваненко Алексей Николаевич 1977 г. р., прапорщик, кларнетист, музыкант-концертмейстер оркестра управления Восточного территориального командования ВВ МВД Украины 18 февраля получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в Киеве
Теплюк Иван Иванович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона внутренних войск 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которого скончался
Третьяк Максим Леонидович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона ВВ МВД Украины 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в область шеи во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в Киеве. От полученной раны скончался в машине скорой помощи
Дальше сам погугли, клоун, нашел самоубийц двадцатилетних
Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.
Они могли сложить оружие и отказаться убивать.
Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.
Жаль, что мало замочили этой поганой ментовской падали на Майдане. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:31
Libo написав:
Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.
Они могли сложить оружие и отказаться убивать.
Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.Жаль, что мало замочили этой поганой ментовской падали на Майдане
. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил.
И снова на форуме призывы к массовым убийствам... Падаль - это ты!
PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры???
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3919
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 1909 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:31
budivelnik написав: detroytred написав:
Показатель богатства рассчитывается по одной методике.
Качество жизни по другой.
Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.
Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))
На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...
Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.
2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.
Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно.
Злив зарахований...
При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життя
Я просто просив підтвердити або спростувати
Чи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життя
Тут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували б
Якщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гірша
Ви чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених...
Подгорает у Вас в данном случае.
В отношении меня.
Абсолютно безосновательно.
Потому что мой ответ на поверхности и очевиден.
И был бы ярким противоречием моим аргументам, если бы отличался от Вашего (нi).
Кроме того, это я доказывал Волгарю, что качество жизни в рфии не сильно-то отличается от нашего украинского. Несмотря на показатели доходов.
Вы тоже присутствовали в той дискуссии.
А теперь глаголите о навеиваниии пидозр.
Тьфу.....
Вот и всё, что я Вам могу сказать на Ваши *навеивания пидозр* с потолка.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22287
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:33
Libo написав:
Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.
Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13224
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3721 раз.
- Подякували: 5467 раз.
-
- Профіль
-
20
2
4
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:38
freeze написав: Libo написав:
Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.
Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Либо очень умело прикрывает отсутствие аргументов для дискуссии демагогией, пафосом и хамством.
Это тот же вариант упрощения.
Только вместо *взять и поделить, душили душили* - убить собак ментовских или каких ещё))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22287
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:39
zРадио написав:
PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры???
У каждого человека есть священное право защищать свою жизнь.
Народ воспользовался єтим правом, когда поганая мусорня начала в него стрелятьв него на Майдане. Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.
После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:44
freeze написав:
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.
Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Приказ стрелять в безоружных людей, в свой народ.
Если бы твой кларнетист отказался бы идти на Майдан ломать черепа дубиной и стрелять в свой народ, он остался бы жив. У него было такое право по конституции и по уставу.
Пошел с оружием на свой народ, на братьев и сестер - сдохни собачьей смертью.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 3687 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|