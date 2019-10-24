Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4375437643774378> Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:13 lapay написав: Alex2007 написав: почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...

интересно очень

речь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,

речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь. почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?...интересно оченьречь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов,речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь.

Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.

Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно. Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять.Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно.

Нулевые правильные в короткосроке варианты привели Украину к нынешнему положению - войне и мизерности реформ.



У нас отличнейший народ -- и активный (Майданы), и терпеливый (повышение тарифов, доступность медицины и пр.).

Для реформ вполне подходящий.



Проблема с реформаторами. Нулевые правильные в короткосроке варианты привели Украину к нынешнему положению - войне и мизерности реформ.У нас отличнейший народ -- и активный (Майданы), и терпеливый (повышение тарифов, доступность медицины и пр.).Для реформ вполне подходящий.Проблема с реформаторами. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Показатель богатства рассчитывается по одной методике.

Качество жизни по другой.

Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.

Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))



На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...

Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.



2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.

Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. Показатель богатства рассчитывается по одной методике.Качество жизни по другой.Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. Злив зарахований...

При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життя

Я просто просив підтвердити або спростувати

Чи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життя

Тут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували б

Якщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гірша

Ви чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених... Злив зарахований...При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життяЯ просто просив підтвердити або спростуватиЧи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життяТут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували бЯкщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гіршаВи чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21537 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:21 detroytred написав: zРадио написав: andrijk777 написав: Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!

А КНДР вище Росії!!!

Прекрасна оцінка рівня життя.

* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так. Прекрасно! Україна вище Росікї і вище Казахстану!!А КНДР вище Росії!!!Прекрасна оцінка рівня життя.* Зараз zРадио заспіває про "тренд" і інші причини, чому це так.



Ты за меня не решай, тролльчик Я сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?



В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных Ты за меня не решай, тролльчикЯ сам от себя скажу. Выше уже объяснял интегральную природу этого показателя - в РФ много жрут водяры и бояры, сами снижая качество жизни. Кто ж им дохтур, что они жрут?В дополнение, в РФ медицина менее доступна, чем у нас - сказывается география. Ургентные службы на больших расстояниях работают существенно хуже, чем на компактных

Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности. Вот интегральный комплексный показатель качество жизни это все и учитывает - от продолжительности жизни (если не изменяет память, то имеющий самый большой весовой коэффициент) и до безопасности.



ТОП30 этих двух списков пересекается на 85% - только что пробежал глазами. Так что спор несущественный. Но лично мне удобнее использовать ОСПЖ - он не синтетический, чистая статистика. Там нет субъективизма вроде safety index и climate index, наличествующих в интегральной оценке quality of life index... ТОП30 этих двух списков пересекается на 85% - только что пробежал глазами. Так что спор несущественный. Но лично мне удобнее использовать ОСПЖ - он не синтетический, чистая статистика. Там нет субъективизма вроде safety index и climate index, наличествующих в интегральной оценке quality of life index... zРадио

Повідомлень: 3919 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:24 freeze написав: Libo написав: Ты тут даже ссылку повесил, которая на территории Украины заблокирована.

Тупик. Ты тут даже ссылку повесил, которая на территории Украины заблокирована.Тупик.



Кто убил 19 сотрудников внутренних дел. Откуда такие маразматики как ты берутся ?



Иваненко Алексей Николаевич 1977 г. р., прапорщик, кларнетист, музыкант-концертмейстер оркестра управления Восточного территориального командования ВВ МВД Украины 18 февраля получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в Киеве



Теплюк Иван Иванович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона внутренних войск 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которого скончался



Третьяк Максим Леонидович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона ВВ МВД Украины 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в область шеи во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в Киеве. От полученной раны скончался в машине скорой помощи



Дальше сам погугли, клоун, нашел самоубийц двадцатилетних Кто убил 19 сотрудников внутренних дел. Откуда такие маразматики как ты берутся ?Иваненко Алексей Николаевич 1977 г. р., прапорщик, кларнетист, музыкант-концертмейстер оркестра управления Восточного территориального командования ВВ МВД Украины 18 февраля получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в КиевеТеплюк Иван Иванович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона внутренних войск 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которого скончалсяТретьяк Максим Леонидович 1993 г. р., г. Чернигов, рядовой срочной службы, стрелок 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона ВВ МВД Украины 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение в область шеи во время исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка в Киеве. От полученной раны скончался в машине скорой помощиДальше сам погугли, клоун, нашел самоубийц двадцатилетних



Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.

Они могли сложить оружие и отказаться убивать.

Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.

Жаль, что мало замочили этой поганой ментовской падали на Майдане. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил.

Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.Они могли сложить оружие и отказаться убивать.Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.Жаль, что мало замочили этой поганой ментовской падали на Майдане. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил. Libo 2

Повідомлень: 7394 З нами з: 14.11.11 Подякував: 315 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:31 Libo написав: Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.

Они могли сложить оружие и отказаться убивать.

Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.

Жаль, что мало замочили этой поганой ментовской падали на Майдане. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил.

Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Их преступление одно из самых тяжких - они начали убивать мирное выступление безоружного народа, своего народа, своих братьев и сестер.Они могли сложить оружие и отказаться убивать.Но они не сделали этого и заслужили позорную смерть.. Жаль, что позорный Порох их всех до единого потом не посадил.



И снова на форуме призывы к массовым убийствам... Падаль - это ты!



PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры??? И снова на форуме призывы к массовым убийствам... Падаль - это ты!PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры??? zРадио

Повідомлень: 3919 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:31 budivelnik написав: detroytred написав: Показатель богатства рассчитывается по одной методике.

Качество жизни по другой.

Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.

Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))



На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...

Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.



2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.

Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. Показатель богатства рассчитывается по одной методике.Качество жизни по другой.Если бы изменялись одинаково, то они были бы одним и тем же.Но это разные показатели)))))))))))))))))))))))))На риторические вопросы отвечать -- это, извините, ...Поэтому я не отвечаю и не собираюсь.2. Я не касался и не собираюсь начинать дискуссию с Вами для чего может использоваться уровень богатства.Я только указал, что упрощать оный до жилья ошибочно. Злив зарахований...

При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життя

Я просто просив підтвердити або спростувати

Чи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життя

Тут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували б

Якщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гірша

Ви чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених... Злив зарахований...При чому я ніде не писав як вирахувати абсолютно справедливий критерій -якість життяЯ просто просив підтвердити або спростуватиЧи погоджуєтесь Ви що різниця між оцінками багатства не дорівнює такій самій різниці між оцінками якості життяТут повинно підгорати у Волгаря , бо він разом з себою чи трактористом чи зрадіо - з піною в роті доказували бЯкщо на москаля в 4 рази більша середня вартість багатства ніж на українця-значить якість життя українця в 4 рази гіршаВи чомусь боїтесь чітко висловитись по цьому питанні-що навіює деякі підозри по вашій обєктивності і приналежності до проплачених...

Подгорает у Вас в данном случае.

В отношении меня.

Абсолютно безосновательно.

Потому что мой ответ на поверхности и очевиден.

И был бы ярким противоречием моим аргументам, если бы отличался от Вашего (нi).



Кроме того, это я доказывал Волгарю, что качество жизни в рфии не сильно-то отличается от нашего украинского. Несмотря на показатели доходов.

Вы тоже присутствовали в той дискуссии.

А теперь глаголите о навеиваниии пидозр.

Тьфу.....

Вот и всё, что я Вам могу сказать на Ваши *навеивания пидозр* с потолка. Подгорает у Вас в данном случае.В отношении меня.Абсолютно безосновательно.Потому что мой ответ на поверхности и очевиден.И был бы ярким противоречием моим аргументам, если бы отличался от Вашего (нi).Кроме того, это я доказывал Волгарю, что качество жизни в рфии не сильно-то отличается от нашего украинского. Несмотря на показатели доходов.Вы тоже присутствовали в той дискуссии.А теперь глаголите о навеиваниии пидозр.Тьфу.....Вот и всё, что я Вам могу сказать на Ваши *навеивания пидозр* с потолка. detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:33 Libo написав: Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.



Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.

Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.



Какой преступный приказ выполняли погибшие ? Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.Какой преступный приказ выполняли погибшие ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13224 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3721 раз. Подякували: 5467 раз. Профіль 20 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:38 freeze написав: Libo написав: Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками. Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.



Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.

Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.



Какой преступный приказ выполняли погибшие ? Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.Какой преступный приказ выполняли погибшие ?

Либо очень умело прикрывает отсутствие аргументов для дискуссии демагогией, пафосом и хамством.



Это тот же вариант упрощения.

Только вместо *взять и поделить, душили душили* - убить собак ментовских или каких ещё)) Либо очень умело прикрывает отсутствие аргументов для дискуссии демагогией, пафосом и хамством.Это тот же вариант упрощения.Только вместо *взять и поделить, душили душили* - убить собак ментовских или каких ещё)) detroytred

Повідомлень: 22287 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:39 zРадио написав:

PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры??? PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры???



У каждого человека есть священное право защищать свою жизнь.

Народ воспользовался єтим правом, когда поганая мусорня начала в него стрелятьв него на Майдане. Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.

После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.

У каждого человека есть священное право защищать свою жизнь.Народ воспользовался єтим правом, когда поганая мусорня начала в него стрелятьв него на Майдане. Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь. Libo 2

Повідомлень: 7394 З нами з: 14.11.11 Подякував: 315 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:44 freeze написав: Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.

Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.



Какой преступный приказ выполняли погибшие ? Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.Какой преступный приказ выполняли погибшие ?



Приказ стрелять в безоружных людей, в свой народ.

Если бы твой кларнетист отказался бы идти на Майдан ломать черепа дубиной и стрелять в свой народ, он остался бы жив. У него было такое право по конституции и по уставу.

Пошел с оружием на свой народ, на братьев и сестер - сдохни собачьей смертью. Приказ стрелять в безоружных людей, в свой народ.Если бы твой кларнетист отказался бы идти на Майдан ломать черепа дубиной и стрелять в свой народ, он остался бы жив. У него было такое право по конституции и по уставу.Пошел с оружием на свой народ, на братьев и сестер - сдохни собачьей смертью. Libo 2

Повідомлень: 7394 З нами з: 14.11.11 Подякував: 315 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4375437643774378> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: investorkiev zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм