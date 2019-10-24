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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45
Согласен, Libo однозначно своими постами причисляет себя к категории «мразь».
По хорошему, в любой нормальной стране, в т.ч и в США за такие посты Libo должен бы уже присесть годика на 2-3
Востаннє редагувалось investorkiev
в П'ят 25 жов, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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investorkiev
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45
Libo написав: zРадио написав:
PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры???
У каждого человека есть священное право защищать свою жизнь.
Народ воспользовался єтим правом, когда поганая мусорня начала в него стрелятьв него на Майдане. Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.
После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.
Право защищать свою жизнь в случае угрозы- это одно
Право уничтожать других - это иное.
И когда речь идёт о конкретных угрозах и убийствах, обобщения неуместны.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:47
Libo написав:
Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.
После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.
Я признаю право на защиту. Но для этого необходимо знать, кто провоцировал насилие. О какой хронологии говоришь ты - о хронологии Сирожи Лещенко, или 5-го канала? Хотелось бы иметь возможность прочесть хронологию в материалах уголовных дел и приговоров суд! На 6-м то году событий...
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zРадио
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48
Libo написав: freeze написав:
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.
Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Приказ стрелять в безоружных людей, в свой народ.
Если бы твой кларнетист отказался бы идти на Майдан ломать черепа дубиной и стрелять в свой народ, он остался бы жив. У него было такое право по конституции и по уставу.
Пошел с оружием на свой народ, на братьев и сестер - сдохни собачьей смертью.
Ты читать-то умеешь?)))
Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:52
detroytred написав:
Ты читать-то умеешь?)))
Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...
Да, на Майдане Беркут был исключительно с кларнетами и флейтами. Играли музыку. Чтоб протестующим было веселее, душевнее и теплее.
Вата вообще уже ахринела.
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Libo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:54
Schmit
Тролльчик, ты форум вообще читаешь? Было уже и это фото, и фото Парубия, выводившего снайперов из гостиницы Днипро
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zРадио
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:55
Libo написав: detroytred написав:
Ты читать-то умеешь?)))
Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...
Да, на Майдане Беркут был исключительно с кларнетами и флейтами. Играли музыку. Чтоб протестующим было веселее, душевнее и теплее.
Вата вообще уже ахринела.
Ты вообще отупел.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно.
А срочник со щитом и кларнетист - это другое.
Не тупи с обобщениями.
Читай, шевеля губами, о предмете, о котором идёт речь у оппонента.
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detroytred
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