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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4375437643774378
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45

Re: Політичні дискусії

Согласен, Libo однозначно своими постами причисляет себя к категории «мразь».

По хорошему, в любой нормальной стране, в т.ч и в США за такие посты Libo должен бы уже присесть годика на 2-3
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 25 жов, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45

  Libo написав:
  zРадио написав:
PS: еще и алогичная - сам признаешь, что "поганую мусорню убили", но при этом пишешь про "безоружный народ". Чем же это "безоружные" голову 20-летнему пацану, о котором писал freeze, продырявили - пальцем, или ключем от квартиры???


У каждого человека есть священное право защищать свою жизнь.
Народ воспользовался єтим правом, когда поганая мусорня начала в него стрелятьв него на Майдане. Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.
После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.
:P



Право защищать свою жизнь в случае угрозы- это одно
Право уничтожать других - это иное.

И когда речь идёт о конкретных угрозах и убийствах, обобщения неуместны.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:47

  Libo написав:Восстанови хронологию смертей и убедись, что первые жертвы на Майдане были от рук мусорни.
После этого народ получил полное право уничтожать эту ментовскую мразь.
:P


Я признаю право на защиту. Но для этого необходимо знать, кто провоцировал насилие. О какой хронологии говоришь ты - о хронологии Сирожи Лещенко, или 5-го канала? Хотелось бы иметь возможность прочесть хронологию в материалах уголовных дел и приговоров суд! На 6-м то году событий...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48

  Libo написав:
  freeze написав:Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами.
Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.

Какой преступный приказ выполняли погибшие ?


Приказ стрелять в безоружных людей, в свой народ.
Если бы твой кларнетист отказался бы идти на Майдан ломать черепа дубиной и стрелять в свой народ, он остался бы жив. У него было такое право по конституции и по уставу.
Пошел с оружием на свой народ, на братьев и сестер - сдохни собачьей смертью. :?

Ты читать-то умеешь?)))

Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48

Re: Політичні дискусії

Зображення
Это Пашинский в маске ведет огонь в спину майдановцам. Парубий тоже есть на этом фото, за деревом.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:52

  detroytred написав:Ты читать-то умеешь?)))

Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...


Да, на Майдане Беркут был исключительно с кларнетами и флейтами. Играли музыку. Чтоб протестующим было веселее, душевнее и теплее. :lol:
Вата вообще уже ахринела. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:54

Schmit

Тролльчик, ты форум вообще читаешь? Было уже и это фото, и фото Парубия, выводившего снайперов из гостиницы Днипро
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:55

  Libo написав:
  detroytred написав:Ты читать-то умеешь?)))

Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...


Да, на Майдане Беркут был исключительно с кларнетами и флейтами. Играли музыку. Чтоб протестующим было веселее, душевнее и теплее. :lol:
Вата вообще уже ахринела. :shock:

Ты вообще отупел.
Мухи отдельно, котлеты отдельно.

То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно.
А срочник со щитом и кларнетист - это другое.

Не тупи с обобщениями.
Читай, шевеля губами, о предмете, о котором идёт речь у оппонента.
detroytred
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