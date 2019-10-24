Согласен, Libo однозначно своими постами причисляет себя к категории «мразь».
По хорошему, в любой нормальной стране, в т.ч и в США за такие посты Libo должен бы уже присесть годика на 2-3
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45
Re: Політичні дискусії
Согласен, Libo однозначно своими постами причисляет себя к категории «мразь».
По хорошему, в любой нормальной стране, в т.ч и в США за такие посты Libo должен бы уже присесть годика на 2-3
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 25 жов, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:45
Право защищать свою жизнь в случае угрозы- это одно
Право уничтожать других - это иное.
И когда речь идёт о конкретных угрозах и убийствах, обобщения неуместны.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:47
Я признаю право на защиту. Но для этого необходимо знать, кто провоцировал насилие. О какой хронологии говоришь ты - о хронологии Сирожи Лещенко, или 5-го канала? Хотелось бы иметь возможность прочесть хронологию в материалах уголовных дел и приговоров суд! На 6-м то году событий...
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48
Ты читать-то умеешь?)))
Срочник со щитом или с кларнетом, а ты в ответ ...
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:48
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:52
Додано: П'ят 25 жов, 2019 12:54
Schmit
Тролльчик, ты форум вообще читаешь? Было уже и это фото, и фото Парубия, выводившего снайперов из гостиницы Днипро
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