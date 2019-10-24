У вбивствах на Майдані офіційно підозрюють 66 людей. 46 з них зараз - у розшуку.



Це, наприклад, екс-президент Віктор Янукович, колишнє керівництво київської міліції та СБУ.



Ще частина підозрюваних все ж під вартою і чекає на вироки.



Проте вироки і навіть засуджені у справах про "майданівців" є. Реальні строки у в'язниці отримали 11 людей.



"Це все "тітушки", - розповів керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "Українському радіо".



У решті вироків - а це більше 40 - йшлося або про умовні терміни, або про інші види покарання.



"Реально відбувають покарання два "тітушки" з Харкова. Вони сиділи на Петрівці і випадково схопили непричетну людину, їх засудили за захоплення і катування", - розповів BBC News Україна адвокат кількох родин "Небесної сотні" Віталій Титич.



Жодного правоохоронця за вбивство не засудили.



Хоча, як наполягає Віталій Титич, деякі справи про вбивства є простими, адже мають безліч доказів.



"20 лютого (У день розстрілів на Інститутській, - Ред.) було купа камер, стаціонарних та персональних. Злочин зафіксований від самого ранку і до його закінчення, все видно", - каже адвокат.



"Такого простого злочину ще не було в історії криміналістики - коли злочинці, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, вбивства, давали у цей момент інтерв'ю. Це задокументовано, тут немає що розслідувати", - вважає він.



Син Сергія Бондарчука, який загинув 20 лютого 2014 року, коли виносив поранених з Інститутської, Володимир Бондарчук твердить, що знає підрозділ, де служив вбивця батька.



"За це відповідальний спецпідрозділ київського "Беркуту", яким керував Дмитро Садовник (Був затриманий, але пізніше суд випустив його під домашній арешт. Садовник втік до Росії. - Ред.) . Можу навіть орієнтовно показати на відео трьох працівників "Беркуту", які були у той момент на сніговій барикаді, один з них стріляв", - розповідає чоловік.



Однак, додає він, точно довести провину буде важко, адже куля пройшла навиліт.

