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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4378437943804381>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:19

  detroytred написав:Не тупи.
Кларнетист - ведущий огонь?!)))



Ты сам не тупи тупик.
Кларнетист, повар, интендант и пр. в стане врага на поле боя точно такой же враг как и любой другой военнослужащий вражеской армии. Медиков на поле боя помечают. Поэтому в них стараются не стрелять, как и в священников. Если ментам понадобился на поле боя кларнетист в мирных целях, надо было написать на жилете: "Не стрелять! Мирный кларнетист. Спасает души."
А так, стреляют менты? Огонь по ментам!
А ля гер, ком а ля гер! :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:19

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Где уголовные дела??? Ты сейчас говоришь слоганами пост-революционной пропаганды, а не фактами, установленными следствием!

https://www.bbc.com/ukrainian/features-47295901
У вбивствах на Майдані офіційно підозрюють 66 людей. 46 з них зараз - у розшуку.

Це, наприклад, екс-президент Віктор Янукович, колишнє керівництво київської міліції та СБУ.

Ще частина підозрюваних все ж під вартою і чекає на вироки.

Проте вироки і навіть засуджені у справах про "майданівців" є. Реальні строки у в'язниці отримали 11 людей.

"Це все "тітушки", - розповів керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "Українському радіо".

У решті вироків - а це більше 40 - йшлося або про умовні терміни, або про інші види покарання.

"Реально відбувають покарання два "тітушки" з Харкова. Вони сиділи на Петрівці і випадково схопили непричетну людину, їх засудили за захоплення і катування", - розповів BBC News Україна адвокат кількох родин "Небесної сотні" Віталій Титич.

Жодного правоохоронця за вбивство не засудили.

Хоча, як наполягає Віталій Титич, деякі справи про вбивства є простими, адже мають безліч доказів.

"20 лютого (У день розстрілів на Інститутській, - Ред.) було купа камер, стаціонарних та персональних. Злочин зафіксований від самого ранку і до його закінчення, все видно", - каже адвокат.

"Такого простого злочину ще не було в історії криміналістики - коли злочинці, які вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, вбивства, давали у цей момент інтерв'ю. Це задокументовано, тут немає що розслідувати", - вважає він.

Син Сергія Бондарчука, який загинув 20 лютого 2014 року, коли виносив поранених з Інститутської, Володимир Бондарчук твердить, що знає підрозділ, де служив вбивця батька.

"За це відповідальний спецпідрозділ київського "Беркуту", яким керував Дмитро Садовник (Був затриманий, але пізніше суд випустив його під домашній арешт. Садовник втік до Росії. - Ред.) . Можу навіть орієнтовно показати на відео трьох працівників "Беркуту", які були у той момент на сніговій барикаді, один з них стріляв", - розповідає чоловік.

Однак, додає він, точно довести провину буде важко, адже куля пройшла навиліт.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:27

  Libo написав:
  detroytred написав:Не тупи.
Кларнетист - ведущий огонь?!)))



Ты сам не тупи тупик.
Кларнетист, повар, интендант и пр. в стане врага на поле боя точно такой же враг как и любой другой военнослужащий вражеской армии. Медиков на поле боя помечают. Поэтому в них стараются не стрелять, как и в священников. Если ментам понадобился на поле боя кларнетист в мирных целях, надо было написать на жилете: "Не стрелять! Мирный кларнетист. Спасает души."
А так, стреляют менты? Огонь по ментам!
А ля гер, ком а ля гер! :?

Не тупи.
Поле боя и акции протеста - это разные вещи.

И пересичные кларнетисты, менты и всл априори не имеют возможности и главное не должны на глазок и по нюху различать кто перед ними -- братья и сёстры Майдана или боевики с прикрытием бабулек Донбасса.

То есть преступных действий у охраняющего госздание мента или кларнетиста, получившего задачу играть, нет. Уничтожать их, как ты пишешь, это преступление.

А вот у метнтов, проламывающих головы и стрелявших, были.
Эти преступные действия. Защищаться от них люди имели полное право.

Но ты тупой, бухаешь и мешаешь)))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:32

  detroytred написав:Поле боя и акции протеста - это разные вещи.


То есть преступных действий у охраняющего госздание мента или кларнетиста, получившего задачу играть, нет.



Все ясно. Менты на майдане только охраняли и играли на кларнете музыку. С тобой дискуссия закончена. Диагноз - безнадежный препезд. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36

  Libo написав:
  detroytred написав:Поле боя и акции протеста - это разные вещи.


То есть преступных действий у охраняющего госздание мента или кларнетиста, получившего задачу играть, нет.



Все ясно. Менты на майдане только охраняли и играли на кларнете музыку. С тобой дискуссия закончена. Диагноз - безнадежный препезд. :lol:

Ты точно тупой.
Я ведь выше тебе указал, что одни охраняли и играли, другие проламывали головы и стреляли.
И не стоит обобщать, мешать.
А ты в ответ свою демагогию - *только...*

Второй раз прошу -- попробуй сначала научиться читать :lol:
Для диалога это обязательное условие.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36

  investorkiev написав:Как видим, парочка троляк отчаяно сопротивляется желанию обьективного расследования убийств на Майдане...


А кто мешал Пороху 5 лет провести расследование?
Все только за.
Только расследование должно быть в комплексе.
Беркут первым открыл огонь по протестующим. Таким образом, ответные действия людей на майдане в отношении ментов есть вынужденная самооборона. Мочили мусорню в полном соответствии с конституцией и законами Украины.
Остаются виновными только мусора...
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40

  detroytred написав:
  mephala написав:
  detroytred написав:Формула и весовые коэффициенты.

ніхто тих формул не бачив. тому ваша дискусія не має жодного сенсу.

Вы ошибаетесь.
Как минимум, я видел :lol:

так викладіть їх і кінець дискусії :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:40

  Libo написав:
  investorkiev написав:Как видим, парочка троляк отчаяно сопротивляется желанию обьективного расследования убийств на Майдане...


А кто мешал Пороху 5 лет провести расследование?
Все только за.
Только расследование должно быть в комплексе.
Беркут первым открыл огонь по протестующим. Таким образом, ответные действия людей на майдане в отношении ментов есть вынужденная самооборона. Мочили мусорню в полном соответствии с конституцией и законами Украины.
Остаются виновными только мусора...

Ты точно тупой.

В данном случае не просто можно, а категорически ОБЯЗАТЕЛЬНО (безальтернативно необходимо) рассматривать персональную ответственность. Конкретных лиц.

Поэтому тебе и пример кларнетиста привели.

А ты с шариковскими обобщениями не можешь расстаться.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:42

  Libo написав:
  investorkiev написав:Как видим, парочка троляк отчаяно сопротивляется желанию обьективного расследования убийств на Майдане...


А кто мешал Пороху 5 лет провести расследование?
Все только за.
Только расследование должно быть в комплексе.
Беркут первым открыл огонь по протестующим. Таким образом, ответные действия людей на майдане в отношении ментов есть вынужденная самооборона. Мочили мусорню в полном соответствии с конституцией и законами Украины.
Остаются виновными только мусора...


Надо провести расследование, но Либо уже определил, кто первым открыл огонь. Л - логика, О - объективность.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:44

  mephala написав:
  detroytred"[quote="4778997:mephala написав:
  detroytred написав:Формула и весовые коэффициенты.

ніхто тих формул не бачив. тому ваша дискусія не має жодного сенсу.

Вы ошибаетесь.
Как минимум, я видел :lol:

так викладіть їх і кінець дискусії :lol:[/quote]
Так я и выкладывал.
Лично будивельнику.
Разные методики.
И если не ошибаюсь, были даже расчёты двух нобелевских лауреатов по этому вопросу.

Но он остался при своём упрощении (только продолжительности жизни).
detroytred
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