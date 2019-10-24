Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
Серьёзно, в январе 1992 увидели другую страну ? Я вам тогда не буду говорить о 24 августа 1991 года, может сами погуглите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Libo написав:Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами. Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Если вы помните, то постоянно разгонялась тема, как пострадала беркутня от протестующих на Майдане, их там "резали", "жгли" и прочие пропагандистские клише. Так вот, беркутня стояла позади срочников ВВ, прикрываясь ими. При этом, сама беркутня стреляла по протестующим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости. Надувательство начиналось с заклинаний о отвратительном советском режиме и прекрасном капитализме с статей в "Новом мире","Огоньке" и пр. журналах.Например,сейчас мало кто помнит такого экономиста как Л.Пияшева с статьей "Где пышнее пироги". На окраинах начались национальные движения - Саюдисы, Рухи. Прекрасно помню пропаганду в Украине о том, что как только отделимся от СССР сразу заживем как в Франции.
А чего в Израиль не свалил, ты ж хитрый еврей? Гоев проще разводить? Или остался тут по заданию реализовывать задачи Протоколов сионских мудрецов? А может ты там для них отброс, только тут себя человеком чувствуешь?
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
Серьёзно, в январе 1992 увидели другую страну ? Я вам тогда не буду говорить о 24 августа 1991 года, может сами погуглите
Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Libo написав:А чего в Израиль не свалил, ты ж хитрый еврей? Гоев проще разводить? Или остался тут по заданию реализовывать задачи Протоколов сионских мудрецов? А может ты там для них отброс, только тут себя человеком чувствуешь?
Ау, модераторы. Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю. Жду вашей реакции.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения
По твоему, уголовных дел нет. Но вот суд смягчает меру пресечения по уголовным делам, которых нет Не позорься Ты транслируешь только российскую пропаганду
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой