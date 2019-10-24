Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
Серьёзно, в январе 1992 увидели другую страну ? Я вам тогда не буду говорить о 24 августа 1991 года, может сами погуглите
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Libo написав:Эту поганую мусорню убили за то, что они вопреки уставу выполняли прступный приказ и таким образом сами стали преступниками.
Кого мог убить кларнетист из оркестра МВД и безоружные 20-летние срочники, вооруженные только щитами, призванные на службу военкоматами. Сдается мне, что ты тут функцию попа Гапона-провокатора исполняешь.
Какой преступный приказ выполняли погибшие ?
Если вы помните, то постоянно разгонялась тема, как пострадала беркутня от протестующих на Майдане, их там "резали", "жгли" и прочие пропагандистские клише. Так вот, беркутня стояла позади срочников ВВ, прикрываясь ими. При этом, сама беркутня стреляла по протестующим
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости. Надувательство начиналось с заклинаний о отвратительном советском режиме и прекрасном капитализме с статей в "Новом мире","Огоньке" и пр. журналах.Например,сейчас мало кто помнит такого экономиста как Л.Пияшева с статьей "Где пышнее пироги". На окраинах начались национальные движения - Саюдисы, Рухи. Прекрасно помню пропаганду в Украине о том, что как только отделимся от СССР сразу заживем как в Франции.
А чего в Израиль не свалил, ты ж хитрый еврей? Гоев проще разводить? Или остался тут по заданию реализовывать задачи Протоколов сионских мудрецов? А может ты там для них отброс, только тут себя человеком чувствуешь?
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
Серьёзно, в январе 1992 увидели другую страну ? Я вам тогда не буду говорить о 24 августа 1991 года, может сами погуглите
Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Libo написав:А чего в Израиль не свалил, ты ж хитрый еврей? Гоев проще разводить? Или остался тут по заданию реализовывать задачи Протоколов сионских мудрецов? А может ты там для них отброс, только тут себя человеком чувствуешь?
Ау, модераторы. Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю. Жду вашей реакции.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения
По твоему, уголовных дел нет. Но вот суд смягчает меру пресечения по уголовным делам, которых нет Не позорься Ты транслируешь только российскую пропаганду
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости.
Конечно, вы же купили прописку в Киеве, ыы крут. А тут такой облом случился. Могли бы просто, после августа 1991 года переехать в Киев.
shapo написав:Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз.
Врёте, таких призывов не было
shapo написав:Кто надул - надула часть бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры которая давно не верила в свои же лозунги и которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении,а передать наследникам более существенное.
Вы и были той частью хозяйственной номенклатуры. Сожалеете, что урвали мало
shapo написав:Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.
Не более, чем клише об огромных запасах военного имущества. Разве что, земля под воинскими частями. А на складах, ещё с середины 1980-х, мыши повесились
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 25 жов, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно. А срочник со щитом и кларнетист - это другое.
Не тупи с обобщениями.
Геніально!!! Друга світова війна: Радянський солдат повинен був підходити до німця і питати: -Ты добровольно пошел на войну? Ти поддерживаеш Гитлера? -Да! Умрите красные твари! -Тогда получай пулю в лоб. Або: -Нет! Меня мобилизовали! Я не хочу воевать! Я вообще не стреляю, только автомат держу. -Ну тогда извини. Можешь идти.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
Серьёзно, в январе 1992 увидели другую страну ? Я вам тогда не буду говорить о 24 августа 1991 года, может сами погуглите
Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Это вы говорили об январе 1992 года, что украинцы проснулись в другой стране. А теперь, пишите об август 1991 года. Вы определитесь с датами
Пенсионер, в 1991 я был вполне во взрослом возрасте. События августа я помню очень хорошо, потому что планировалась поездка к родственникам в Москву. Которая так и не состоялась, из-за августовских событий в Москве. Так что, не надо лохматить бабушку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой