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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4381438243834384>
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:41

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Беркутівці там стріляли у беззбройних майданівців, тому і рухнув бандитський режим.


Где уголовные дела??? Ты сейчас говоришь слоганами пост-революционной пропаганды, а не фактами, установленными следствием!

Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцу" Тамтуре
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения

По твоему, уголовных дел нет. Но вот суд смягчает меру пресечения по уголовным делам, которых нет :)
Не позорься :) Ты транслируешь только российскую пропаганду :)


Смягчил меру массовому убийце? :mrgreen: :mrgreen: Дешевый ты пропагандист... Суд смягчил меру за неочевидностью обвинений!!! Ты хоть знаешь, что такое установленный факт? Это то, что принял суд! Выше я написал все правильно! Нет уголовных дел на реальных преступников. По крайней мере пока. Половину сфабрикованных дел не могут даже до суда довести, половину - передали в суд, и тот не может ни одного приговора по факту убийства вынести. Ни одного за 5 лет!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 жов, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:42

  shapo написав:Ау, модераторы.
Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю.
Жду вашей реакции.

Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов.
Но позиционируете себя образованным человеком
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:47

  detroytred написав:Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.

Вы просто туп. Непроходимо туп.
Аналогии и тому подобное, для вас - непонятно.
Только немногочисленный набор шаблонов.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:51

  zРадио написав:Смягчил меру массовому убийце? :mrgreen: :mrgreen: Дешевый ты пропагандист... Суд смягчил меру за неочевидностью обвинений!!! Ты хоть знаешь, что такое установленный факт? Это то, что принял суд! Выше я написал все правильно! Нет уголовных дел на реальных преступников. По крайней мере пока. Половину сфабрикованных дел не могут даже до суда довести, половину - передали в суд, и тот не может ни одного приговора по факту убийства вынести. Ни одного за 5 лет!

Уже хорошо, ты признал, что дела есть. У тебя прогресс :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:53

  pesikot написав:
  detroytred написав:Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.

Вы просто туп. Непроходимо туп.
Аналогии и тому подобное, для вас - непонятно.
Только немногочисленный набор шаблонов.

Не тупи. На неуместность аналогии я и указал.

А вот ты утверждал, что не читаешь мои сообщения.
Брехал однако.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:56

  pesikot написав:Конечно, вы же купили прописку в Киеве, ыы крут. А тут такой облом случился. Могли бы просто, после августа 1991 года переехать в Киев.

Я уже предлагал привести мои слова о покупке прописки или заткнуться.
С пониманием плохо?

  shapo написав:Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз.

  pesikot написав:Врёте, таких призывов не было

А откуда юноше из райцентра ходившему в те годы под стол пешком это знать.Это был не призыв ,а интервью то ли в ТВ, то ли в газетенке.
Но факт остался фактом - абсолютное большинство в январе 1992г осталось без наличности.

  pesikot написав:Вы и были той частью хозяйственной номенклатуры. Сожалеете, что урвали мало

Юноша, вы бы хоть узнали с какой должности человек начинал относиться к номенклатуре, а потом свою очередную чушь тут постили.

  shapo написав:Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.

  pesikot написав:Не более, чем клише об огромных запасах военного имущества. Разве что, земля под воинскими частями. А на складах, ещё с середины 1980-х, мыши повесились

http://argumentua.com/stati/proshchai-o ... ly-ukrainy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:59

  detroytred написав:А вот ты утверждал, что не читаешь мои сообщения.
Брехал однако.

Я с вами свиней не пас. Поэтому, на Вы
Я вас убрал из чёрного списка пару дней назад.
Но вы подтвердили свою тупость :)
Поэтому, будете опять у меня в черном списке. Только, не пишите сообщения, с обращениями ко мне :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:01

  detroytred написав:Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.


Будьте уверены - участники майдана считают эти события равновеликими по масштабу :mrgreen:

К слову, все уже слышали новость, что на памятной монете НБУ к 75-летию освобождения Украины от нацистов изображен воин УПА? При всей умеренности и толерантности моих взглядов в отношении УПА, это перебор - от нацистов Украину освобождала Красная Армия. Всю Украину - и Восточную, и Северную, и Южную, и Центральную, и Западную...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:06

  pesikot написав:Это вы говорили об январе 1992 года, что украинцы проснулись в другой стране.
А теперь, пишите об август 1991 года. Вы определитесь с датами :)



Он выживший из ума старый маразматик. Уже закоротило по полной. Еще наверно и частенько закладывает за воротник ... По крайней мере тут постоянно появляется в нетрезвом состоянии.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:09

  Libo написав:
  pesikot написав:Это вы говорили об январе 1992 года, что украинцы проснулись в другой стране.
А теперь, пишите об август 1991 года. Вы определитесь с датами :)



Он выживший из ума старый маразматик. Уже закоротило по полной. Еще наверно и частенько закладывает за воротник ... По крайней мере тут постоянно появляется в нетрезвом состоянии.
:lol: :lol: :lol:

Модераторы, это уже вторая неделя бана
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