Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения
По твоему, уголовных дел нет. Но вот суд смягчает меру пресечения по уголовным делам, которых нет Не позорься Ты транслируешь только российскую пропаганду
Смягчил меру массовому убийце? Дешевый ты пропагандист... Суд смягчил меру за неочевидностью обвинений!!! Ты хоть знаешь, что такое установленный факт? Это то, что принял суд! Выше я написал все правильно! Нет уголовных дел на реальных преступников. По крайней мере пока. Половину сфабрикованных дел не могут даже до суда довести, половину - передали в суд, и тот не может ни одного приговора по факту убийства вынести. Ни одного за 5 лет!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 жов, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Смягчил меру массовому убийце? Дешевый ты пропагандист... Суд смягчил меру за неочевидностью обвинений!!! Ты хоть знаешь, что такое установленный факт? Это то, что принял суд! Выше я написал все правильно! Нет уголовных дел на реальных преступников. По крайней мере пока. Половину сфабрикованных дел не могут даже до суда довести, половину - передали в суд, и тот не может ни одного приговора по факту убийства вынести. Ни одного за 5 лет!
Уже хорошо, ты признал, что дела есть. У тебя прогресс
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Конечно, вы же купили прописку в Киеве, ыы крут. А тут такой облом случился. Могли бы просто, после августа 1991 года переехать в Киев.
Я уже предлагал привести мои слова о покупке прописки или заткнуться. С пониманием плохо?
shapo написав:Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз.
pesikot написав:Врёте, таких призывов не было
А откуда юноше из райцентра ходившему в те годы под стол пешком это знать.Это был не призыв ,а интервью то ли в ТВ, то ли в газетенке. Но факт остался фактом - абсолютное большинство в январе 1992г осталось без наличности.
pesikot написав:Вы и были той частью хозяйственной номенклатуры. Сожалеете, что урвали мало
Юноша, вы бы хоть узнали с какой должности человек начинал относиться к номенклатуре, а потом свою очередную чушь тут постили.
shapo написав:Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.
pesikot написав:Не более, чем клише об огромных запасах военного имущества. Разве что, земля под воинскими частями. А на складах, ещё с середины 1980-х, мыши повесились
detroytred написав:А вот ты утверждал, что не читаешь мои сообщения. Брехал однако.
Я с вами свиней не пас. Поэтому, на Вы Я вас убрал из чёрного списка пару дней назад. Но вы подтвердили свою тупость Поэтому, будете опять у меня в черном списке. Только, не пишите сообщения, с обращениями ко мне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.
Будьте уверены - участники майдана считают эти события равновеликими по масштабу
К слову, все уже слышали новость, что на памятной монете НБУ к 75-летию освобождения Украины от нацистов изображен воин УПА? При всей умеренности и толерантности моих взглядов в отношении УПА, это перебор - от нацистов Украину освобождала Красная Армия. Всю Украину - и Восточную, и Северную, и Южную, и Центральную, и Западную...