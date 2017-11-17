shapo написав:

andrijk777 написав: shapo написав: И вскоре увидели что их просто надули



А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули? А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?

Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости.Надувательство начиналось с заклинаний о отвратительном советском режиме и прекрасном капитализме с статей в "Новом мире","Огоньке" и пр. журналах.Например,сейчас мало кто помнит такого экономиста как Л.Пияшева с статьей "Где пышнее пироги".На окраинах начались национальные движения - Саюдисы, Рухи. Прекрасно помню пропаганду в Украине о том, что как только отделимся от СССР сразу заживем как в Франции.Но это все лирика.Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз.Далее началась приватизация в результате которой скупать за ваучер было нечего и он просто пропал, но те кто был ближе к основным средствам,благополучно стали первыми миллионерами.Кто надул - надула часть бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры которая давно не верила в свои же лозунги и которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении,а передать наследникам более существенное.Плюс часть бывших сотрудников КГБ прекрасно видевших и понимавших процессы.Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.