Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А вот ты утверждал, что не читаешь мои сообщения. Брехал однако.
Я с вами свиней не пас. Поэтому, на Вы Я вас убрал из чёрного списка пару дней назад. Но вы подтвердили свою тупость Поэтому, будете опять у меня в черном списке. Только, не пишите сообщения, с обращениями ко мне
Да мне побоку Ваши))) тупые отговорки и пожелания.
detroytred написав:Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.
Будьте уверены - участники майдана считают эти события равновеликими по масштабу
К слову, все уже слышали новость, что на памятной монете НБУ к 75-летию освобождения Украины от нацистов изображен воин УПА? При всей умеренности и толерантности моих взглядов в отношении УПА, это перебор - от нацистов Украину освобождала Красная Армия. Всю Украину - и Восточную, и Северную, и Южную, и Центральную, и Западную...
Да тут дело не столько в масштабности и величии сколько в разности сути и качества противостояния (менты-майдановцы в Киеве и фашисты-красноармейцы на полях 2МВ).
shapo написав:А откуда юноше из райцентра ходившему в те годы под стол пешком это знать.Это был не призыв ,а интервью то ли в ТВ, то ли в газетенке. Но факт остался фактом - абсолютное большинство в январе 1992г осталось без наличности.
То ли интервью, то ли на ТВ, то ли призыв. Пенсионер, вы врёте
В январе 1992 у меня была наличность Вот спецом глянул на свою сберкнижку, образца 1990-1992 года. В январе 1992 года положил 2000 рублей. До этого там лежало уже 500 рублей. В июне 1992 года снял 2500 рублей, купил холодильник.
Но вы пишите, пишите дальше
shapo написав:Юноша, вы бы хоть узнали с какой должности человек начинал относиться к номенклатуре, а потом свою очередную чушь тут постили.
Я знаю. Заливать бетон на Байконуре абы кому не позволят. Или вы про бетон соврали ? как и про покупку прописки в Киеве 1989 года ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости. Надувательство начиналось с заклинаний о отвратительном советском режиме и прекрасном капитализме с статей в "Новом мире","Огоньке" и пр. журналах.Например,сейчас мало кто помнит такого экономиста как Л.Пияшева с статьей "Где пышнее пироги". На окраинах начались национальные движения - Саюдисы, Рухи. Прекрасно помню пропаганду в Украине о том, что как только отделимся от СССР сразу заживем как в Франции. Но это все лирика. Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз. Далее началась приватизация в результате которой скупать за ваучер было нечего и он просто пропал, но те кто был ближе к основным средствам,благополучно стали первыми миллионерами. Кто надул - надула часть бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры которая давно не верила в свои же лозунги и которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении,а передать наследникам более существенное. Плюс часть бывших сотрудников КГБ прекрасно видевших и понимавших процессы. Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.
Змішались в купу коні, люди. "заживем как в Франции" - так думали УСІ. І в тому числі західні економісти! Ніхто нікого не надував. Просто УСІ помилялись. І до чого тут Рух і Саюдисы я зх... "призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк" - а до чого тут Україна і 1991 рік? В 1991 ніхто вже гроші в сбербанк не ніс. "которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении" - це називається "надули"? Ні, це називається корупція. "часть бывших сотрудников КГБ прекрасно видевших и понимавших процессы" - ніхрена вони не "понимали". Інакше б не робили путч в 1993. Вони просто використовували свої посади і "звязи". "руководства украинской армии распродававшее ..." - це також не "надули". Це кримінал і корупція.
shapo написав:И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Все очень просто, и это прекрасно знают все кто жил в годы перестройки, развала СССР и первых лет независимости. Надувательство начиналось с заклинаний о отвратительном советском режиме и прекрасном капитализме с статей в "Новом мире","Огоньке" и пр. журналах.Например,сейчас мало кто помнит такого экономиста как Л.Пияшева с статьей "Где пышнее пироги". На окраинах начались национальные движения - Саюдисы, Рухи. Прекрасно помню пропаганду в Украине о том, что как только отделимся от СССР сразу заживем как в Франции. Но это все лирика. Конкретное первое надувательство началось с призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк. Основная масса поверила,отнесла и получила свои обесцененные вклады вначале в 10, а потом и в сотни раз. Далее началась приватизация в результате которой скупать за ваучер было нечего и он просто пропал, но те кто был ближе к основным средствам,благополучно стали первыми миллионерами. Кто надул - надула часть бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры которая давно не верила в свои же лозунги и которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении,а передать наследникам более существенное. Плюс часть бывших сотрудников КГБ прекрасно видевших и понимавших процессы. Часть руководства украинской армии распродававшее и распродающее до сих пор огромные запасы советского военного имущества.
Змішались в купу коні, люди. "заживем как в Франции" - так думали УСІ. І в тому числі західні економісти! Ніхто нікого не надував. Просто УСІ помилялись. І до чого тут Рух і Саюдисы я зх... "призывов бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии отнести деньги на сберкнижки в сбербанк" - а до чого тут Україна і 1991 рік? В 1991 ніхто вже гроші в сбербанк не ніс. "которой захотелось не съезжать с госдач при увольнении" - це називається "надули"? Ні, це називається корупція. "часть бывших сотрудников КГБ прекрасно видевших и понимавших процессы" - ніхрена вони не "понимали". Інакше б не робили путч в 1993. Вони просто використовували свої посади і "звязи". "руководства украинской армии распродававшее ..." - це також не "надули". Це кримінал і корупція.[/quote]
Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции. А остальных обманули, получается.
Ты призываешь верить верить этим дешевым фальшивкам итальянских СМИ, принадлежащих лучшему другу Путина Берлускони? Кам он. Ты тут даже ссылку повесил, которая на территории Украины заблокирована. Тупик. Почему вы русские такие тупые?
Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены.
И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
Alex2007 написав:почему тогда, если все так очевидно, спустя пять лет никто оффициально не дал окончательного вывода, приговоров и т.д? В том числе и новые товарищи не спешат с этим?... интересно очень речь даже не о причастности грузинских или не грузинских снайперов, речь о таких товарищах как пашинский и парубий в первую очередь.
Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні, майданівців ніхто не посадить, бо переможців не судять. Так що фактична амністія (нульовий варіант), і це правильно.
Очень большая статья, поэтому только конец ее.
25.10.19 Суди у жовтні щодо вбивств на Майдані: неявка Захарченка, розстріли як "перевищення меж самооборони" та пом’якшення запобіжного заходу ... Після тривалої перерви суд оголошує рішення – продовжити до 22 грудня тримати під вартою тих обвинувачених, які зараз перебувають у СІЗО. Це Олег Янішевський, Олександр Маринченко , Сергій Зінченко та Павло Аброськін.
А Сергію Тамтурі, який з липня цього року був під цілодобовим домашнім арештом, покарання пом’якшити – замінити його на нічний домашній арешт. Тепер вдома він зобов’язаний перебувати лише з 22:00 до 6:00.
P.S. Керівника київського управління СБУ часів Майдану Щеголєва, обвинувачуваного у керуванні операцією в ніч з 18 на 19 лютого, відпустили під особисте зобов'язання.
yanyura написав:Очень большая статья, поэтому только конец ее.
25.10.19 Суди у жовтні щодо вбивств на Майдані: неявка Захарченка, розстріли як "перевищення меж самооборони" та пом’якшення запобіжного заходу ... Після тривалої перерви суд оголошує рішення – продовжити до 22 грудня тримати під вартою тих обвинувачених, які зараз перебувають у СІЗО. Це Олег Янішевський, Олександр Маринченко , Сергій Зінченко та Павло Аброськін.
А Сергію Тамтурі, який з липня цього року був під цілодобовим домашнім арештом, покарання пом’якшити – замінити його на нічний домашній арешт. Тепер вдома він зобов’язаний перебувати лише з 22:00 до 6:00.
P.S. Керівника київського управління СБУ часів Майдану Щеголєва, обвинувачуваного у керуванні операцією в ніч з 18 на 19 лютого, відпустили під особисте зобов'язання.