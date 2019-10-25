Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:09
lapay написав:
Їх поміняють на російських політв'язнів, якщо, звісно, Путін роздуплиться на наступний обмін.
Вполне возможно. Но в настоящий момент они находятся в Украине, в СИЗО. Т.ч. вы ошиблись, написав
Беркутівці і їх начальство втекли чи були обміняні
yanyura
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:14
pesikot написав: yanyura написав:
Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены.
И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
https://it.sputniknews.com/opinioni/201711245322043-ucraina-maidan-cecchini-georgiani/
Это заблокировано в Украине. Российский Спутник.
Почему, российские тролли такие недалёкие ?
Это итальянский филиал, он не заблокирован, открывается без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:16
pesikot написав: yanyura написав:
Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены.
И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
https://it.sputniknews.com/opinioni/201711245322043-ucraina-maidan-cecchini-georgiani/
Это заблокировано в Украине. Российский Спутник.
Почему, российские тролли такие недалёкие ?
Вот когда вы вставите в браузер ссылку
https://it.sputniknews.com/opinioni/201 ... georgiani/
и она у вас не откроется без VPN, тогда и сможете написать, что
Это заблокировано в Украине.
А до тех пор вы (как и
Libo
) всего лишь виртуальный специалист и теоретик по заблокированным в Украине сайтах.
yanyura
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:22
freeze написав: pesikot написав: yanyura написав:
Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены.
И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
https://it.sputniknews.com/opinioni/201711245322043-ucraina-maidan-cecchini-georgiani/
Это заблокировано в Украине. Российский Спутник.
Почему, российские тролли такие недалёкие ?
Это итальянский филиал, он не заблокирован, открывается без проблем.
На моем провайдере, не открывается
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:27
Я могу это писать. А вам лучше заткнутся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:31
pesikot написав:
На моем провайдере, не открывается
yanyura
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:32
yanyura Мимо, вы обосрались
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:34
pesikot написав: freeze написав:
Это итальянский филиал, он не заблокирован, открывается без проблем.
На моем провайдере, не открывается
Да, интересно, на большом компе открывается, на смартфоне не открывается ни на Лайфе, ни на Водафоне.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:38
pesikot написав: yanyura
Мимо, вы обосрались
Точно тупой
Позиционирующий себя образованным.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:52
У меня с проксей открывается, без прокси - нет. Таки кто-то из провайдеров блочит, кто-то не блочит
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