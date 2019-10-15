Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Не врите, любитель СССР. Не Кравчук и Рухи объявили о независимости, а Верховный Совет и народ Украины.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в бюллетень которого был включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % — «нет, не подтверждаю»[60].
yanyura написав:Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены. И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
shapo написав: Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Не врите, любитель СССР. Не Кравчук и Рухи объявили о независимости, а Верховный Совет и народ Украины.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в бюллетень которого был включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % — «нет, не подтверждаю»[60].
А что с референдумом 17 марта 1991г,правдоруб? И где была бы независимость Украины если бы путч ГКЧП удался, диссидент?