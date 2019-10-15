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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4383438443854386
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:56

  freeze написав:
Да, интересно, на большом компе открывается, на смартфоне не открывается ни на Лайфе, ни на Водафоне.


Догадываюсь, в чем дело - в зависимости от технических возможностей кто-то блочит IP, кто-то URL, кто-то и то, и другое.

PS: Киевстар тоже не пропускает
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-15

2) Министр финансов причастна к выводу из банка-банкрота недвижимости на Подоле на свою фирму - СМИ
Сама Оксана Маркарова опровергает факт приобретения здания на Подоле в несколько раз дешевле от залоговой стоимости недвижимости.

Не садись играть в карты с этими ЗЕ!-шулерами.


Фигня, а не итоги - только неполитические новости про антипрививочников и образование обошлись без пропаганды.

Про Маркарову вообще редкий зашквар. Зе-команда к НБУ и на пушечный выстрел еще не подошла (руководство старое), но банковские залоги, якобы, грабят они, а не ПО-шулера :mrgreen:

Порохоботы берегов уже совсем не чувствуют. Раньше черное серым называли, а серое - белым. Теперь втупую черное выдают за белое, как будто так и было...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:26

  shapo написав: Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится.
А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.

Не врите, любитель СССР.
Не Кравчук и Рухи объявили о независимости, а Верховный Совет и народ Украины.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в бюллетень которого был включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % — «нет, не подтверждаю»[60].
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:27

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-10-15

2) Министр финансов причастна к выводу из банка-банкрота недвижимости на Подоле на свою фирму - СМИ
Сама Оксана Маркарова опровергает факт приобретения здания на Подоле в несколько раз дешевле от залоговой стоимости недвижимости.

Не садись играть в карты с этими ЗЕ!-шулерами.


Фигня, а не итоги - только неполитические новости про антипрививочников и образование обошлись без пропаганды.

Про Маркарову вообще редкий зашквар. Зе-команда к НБУ и на пушечный выстрел еще не подошла (руководство старое), но банковские залоги, якобы, грабят они, а не ПО-шулера :mrgreen:

Кто на ком стоял, топ-менеджер ты наш ?
Ты банальный пригожинский троль. Иначе знал бы работу НБУ :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:32

  freeze написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены.
И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
:lol: :roll:

https://it.sputniknews.com/opinioni/201711245322043-ucraina-maidan-cecchini-georgiani/
Это заблокировано в Украине. Российский Спутник.
Почему, российские тролли такие недалёкие ?
Это итальянский филиал, он не заблокирован, открывается без проблем.

Заблокирован, не надо ля-ля.
Во всяком случае, у меня не открывается ни на Винде, ни на Андроиде.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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