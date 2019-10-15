Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Не врите, любитель СССР. Не Кравчук и Рухи объявили о независимости, а Верховный Совет и народ Украины.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в бюллетень которого был включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % — «нет, не подтверждаю»[60].
yanyura написав:Вот если бы вы жили в Украине, то знали бы, что и Ютуб, и итальянские сайты открываются без проблем и без VPN, т.к. в Украине они не запрещены. И почему все заграничные "патриоты" (именно в кавычках!) Украины такие вумные и всё знают?
shapo написав: Юноша, это вам нужно гуглить, а я тогда жил и прекрасно помню как Кравчук и всякие Рухи затаились и притихли с 19 по 20 августа не зная чем все кончится. А когда увидели 21 августа что их заднице ничего плохого не угрожают громко объявили о независимости.
Не врите, любитель СССР. Не Кравчук и Рухи объявили о независимости, а Верховный Совет и народ Украины.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в бюллетень которого был включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % — «нет, не подтверждаю»[60].
А что с референдумом 17 марта 1991г,правдоруб? И где была бы независимость Украины если бы путч ГКЧП удался, диссидент?
shapo написав:Юноша, вы бы хоть узнали с какой должности человек начинал относиться к номенклатуре, а потом свою очередную чушь тут постили.
Я знаю. Заливать бетон на Байконуре абы кому не позволят. Или вы про бетон соврали ? как и про покупку прописки в Киеве 1989 года ?
1) Оказывается, 40000 военных строителей и тысяч 10 гражданских строивших Байконур относились к номенклатуре. Да уж, тяжёлый случай, медицина вряд ли поможет 2) Повторяю в... ый раз. Или найдите где я писал о покупке прописки в Киеве в 1989г,или заткнитесь
Включил Савика - гребанное отрежиссированное шапито порохоботов и ДТЭК по отбеливанию мошенничества с т.н. Роттердам+.
Натягивают сову на глобус - коррупционную некоммерческую цену на уголь государственных шахт сравнивают с рыночной ценой угля в ЕС, и на этом основании делают вывод о выгодности формулы, которая вообще не про уголь, а про генерацию электроэнергии
Бабушкам, смотрящим канал Украина, может быть и зайдет, но интернет-чат плюется, что не может не радовать!
Ах да рыжий хитрец - мало типа украл Были бы честные люди у власти, в два счета разобрались бы с махинациями и по части тепловой, и по части зеленой энергетики, с которых Ринат снимает по миллиарду долларов в год!!
lapay написав:Їх поміняють на російських політв'язнів, якщо, звісно, Путін роздуплиться на наступний обмін.
А каким боком вообще здесь Россия? Они украинские граждане, судимы за деяния, совершенные в Украине. Надо или объявлять всеобщую амнистию и перевернуть страницу, или же отменять принятый в феврале 14 года закон о всеобщей амнистии майдановцев, чтобы судить всех по гамбургскому счёту.
То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно. А срочник со щитом и кларнетист - это другое.
Не тупи с обобщениями.
Геніально!!! Друга світова війна: Радянський солдат повинен був підходити до німця і питати: -Ты добровольно пошел на войну? Ти поддерживаеш Гитлера? -Да! Умрите красные твари! -Тогда получай пулю в лоб. Або: -Нет! Меня мобилизовали! Я не хочу воевать! Я вообще не стреляю, только автомат держу. -Ну тогда извини. Можешь идти.
Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.
Ок. Чим Революція гідності принципово відрізняється від війни? По-конкретніше тільки.