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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:42
Tegularius написав:
А каким боком вообще здесь Россия? Они украинские граждане, судимы за деяния, совершенные в Украине.
Надо или объявлять всеобщую амнистию и перевернуть страницу, или же отменять принятый в феврале 14 года закон о всеобщей амнистии майдановцев, чтобы судить всех по гамбургскому счёту.
Їх туди не покарання відбувати вишлють, а амністують, і відправлять за власним бажанням. Якби Путя виконував Мінськи угоди - перестав стріляти, обміняв всіх заручників, то тоді була б і повна амністія, і знаття санкцій. Але скрєпні понти дорожче грошей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:46
detroytred написав: andrijk777 написав: shapo"[quote="4778937:shapo написав:И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.
А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Тобто олігархи і чиновники добились(створили, завоювали) незалежність України???
Ви, батенька, наведіть в голові порядок, перш ніж тут таке писати.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:54
lapay написав:
Їх туди не покарання відбувати вишлють, а амністують, і відправлять за власним бажанням.
Но они же не россияне. Если бы были россиянами, можно было выслать и запретить въезд. Но они украинские граждане, а лишить гражданства по-закону невозможно. Как и выслать гражданина из страны.
И если кто-то из них захочет вернутся, что с таким делать - отменять амнистию?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:56
andrijk777 написав: detroytred"[quote="4779280:andrijk777 написав: shapo"[quote="4778937:shapo написав:И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.
А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Тобто олігархи і чиновники добились(створили, завоювали) незалежність України???
Ви, батенька, наведіть в голові порядок, перш ніж тут таке писати.[/quote]
Тобто Вы сгенерировали сами у себя в голове подобное утверждение-вопрос, а порядок рекомендует навести мне.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:01
Tegularius написав:
И если кто-то из них захочет вернутся, что с таким делать - отменять амнистию?
Не чув про таке. Швидше відкриють якусь нову справу, або залишать в спокої.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:06
andrijk777 написав: detroytred"[quote="4779179:andrijk777 написав: detroytred написав:
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно.
А срочник со щитом и кларнетист - это другое.
Не тупи с обобщениями.
Геніально!!!
Друга світова війна:
Радянський солдат повинен був підходити до німця і питати:
-Ты добровольно пошел на войну? Ти поддерживаеш Гитлера?
-Да! Умрите красные твари!
-Тогда получай пулю в лоб.
Або:
-Нет! Меня мобилизовали! Я не хочу воевать! Я вообще не стреляю, только автомат держу.
-Ну тогда извини. Можешь идти.
Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.
Ок. Чим Революція гідності принципово відрізняється від війни?
По-конкретніше тільки.[/quote]
Тем же, чем и любая революция от любой прямой войны на уничтожение между государствами.
Учебник открывает и сравниваете.
Тогда увидите отличие между фашистом 2 МВ, сотрудником полиции, красноармейцем на фронте, участником акции протеста.
Различия в целях, задачах, правах, возможностях, рамках, взаимоотношениях, условиях и т.д.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:04
Дискусія почалась з такого:
andrijk777 написав: shapo написав:
1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г
никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране
с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК
їх надули і ХТО
їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Закінчилась таким:
detroytred написав:
Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.
А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Ну неадекват, що тут більше можна сказати.*Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:30
andrijk777 написав:
Дискусія почалась з такого:
andrijk777 написав: shapo написав:
1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г
никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране
с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК
їх надули і ХТО
їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Закінчилась таким:
detroytred написав:
Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.
А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Ну неадекват, що тут більше можна сказати.*Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін.
Не тупи (буду так раз ты не понял, почему я с Либо и псокотом использовал такую формулировку, а с тобой в дискуссии нет).
Можно ошибиться во временном промежутке (именно ошибиться. Ошибаются порой все. И я ошибки признаю), но посмотри дискуссию тебя со мной - неадекватное утверждение-вопрос сгенерировал ты сам и предложение навести порядок в голове.
Разжевываю: я в дискуссии лишь ошибся с олигархами (временем), ты же начал неадекватить и предлагать.
Твоё утверждение, что любые!))) высокие чиновники вообще никогда!))) не хотят изменений -- ошибочно. И по уровню категоричности и обобщения утверждения -- тупое. Если это конечно не юношеский максимализм.
Учебники изучай...
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