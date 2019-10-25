Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:30

andrijk777 написав: Дискусія почалась з такого:

andrijk777 написав: shapo написав: 1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули

1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы вникуда не уезжали,а, проснувшись вс отличными от предыдущей и декларациями.

А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули? А можна по-конкретнішеїх надули іїх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?

Закінчилась таким:

detroytred написав: Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.

А остальных обманули, получается.



Кстати, коррупция и обман практически неразрывны. Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции.А остальных обманули, получается.Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.

Ну неадекват, що тут більше можна сказати.

*Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін. Дискусія почалась з такого:Закінчилась таким:Ну неадекват, що тут більше можна сказати.

Не тупи (буду так раз ты не понял, почему я с Либо и псокотом использовал такую формулировку, а с тобой в дискуссии нет).Можно ошибиться во временном промежутке (именно ошибиться. Ошибаются порой все. И я ошибки признаю), но посмотри дискуссию тебя со мной - неадекватное утверждение-вопрос сгенерировал ты сам и предложение навести порядок в голове.Разжевываю: я в дискуссии лишь ошибся с олигархами (временем), ты же начал неадекватить и предлагать.Твоё утверждение, что любые!))) высокие чиновники вообще никогда!))) не хотят изменений -- ошибочно. И по уровню категоричности и обобщения утверждения -- тупое. Если это конечно не юношеский максимализм.Учебники изучай...