Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:А каким боком вообще здесь Россия? Они украинские граждане, судимы за деяния, совершенные в Украине. Надо или объявлять всеобщую амнистию и перевернуть страницу, или же отменять принятый в феврале 14 года закон о всеобщей амнистии майдановцев, чтобы судить всех по гамбургскому счёту.
Їх туди не покарання відбувати вишлють, а амністують, і відправлять за власним бажанням. Якби Путя виконував Мінськи угоди - перестав стріляти, обміняв всіх заручників, то тоді була б і повна амністія, і знаття санкцій. Але скрєпні понти дорожче грошей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Їх туди не покарання відбувати вишлють, а амністують, і відправлять за власним бажанням.
Но они же не россияне. Если бы были россиянами, можно было выслать и запретить въезд. Но они украинские граждане, а лишить гражданства по-закону невозможно. Как и выслать гражданина из страны. И если кто-то из них захочет вернутся, что с таким делать - отменять амнистию?
То есть конкретные беркутовцы, ломавшие черепа и стреляашие - это одно. А срочник со щитом и кларнетист - это другое.
Не тупи с обобщениями.
Геніально!!! Друга світова війна: Радянський солдат повинен був підходити до німця і питати: -Ты добровольно пошел на войну? Ти поддерживаеш Гитлера? -Да! Умрите красные твари! -Тогда получай пулю в лоб. Або: -Нет! Меня мобилизовали! Я не хочу воевать! Я вообще не стреляю, только автомат держу. -Ну тогда извини. Можешь идти.
Гениально))) уравнивать ситуацию со 2МВ.
Ок. Чим Революція гідності принципово відрізняється від війни? По-конкретніше тільки.[/quote] Тем же, чем и любая революция от любой прямой войны на уничтожение между государствами. Учебник открывает и сравниваете.
Тогда увидите отличие между фашистом 2 МВ, сотрудником полиции, красноармейцем на фронте, участником акции протеста. Различия в целях, задачах, правах, возможностях, рамках, взаимоотношениях, условиях и т.д.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Закінчилась таким:
detroytred написав:Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции. А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Ну неадекват, що тут більше можна сказати. *Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Закінчилась таким:
detroytred написав:Так олигархи, чиновники власти зажили по роскоши, как во Франции. А остальных обманули, получается.
Кстати, коррупция и обман практически неразрывны.
Ну неадекват, що тут більше можна сказати. *Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін.
Не тупи (буду так раз ты не понял, почему я с Либо и псокотом использовал такую формулировку, а с тобой в дискуссии нет).
Можно ошибиться во временном промежутке (именно ошибиться. Ошибаются порой все. И я ошибки признаю), но посмотри дискуссию тебя со мной - неадекватное утверждение-вопрос сгенерировал ты сам и предложение навести порядок в голове. Разжевываю: я в дискуссии лишь ошибся с олигархами (временем), ты же начал неадекватить и предлагать.
Твоё утверждение, что любые!))) высокие чиновники вообще никогда!))) не хотят изменений -- ошибочно. И по уровню категоричности и обобщения утверждения -- тупое. Если это конечно не юношеский максимализм. Учебники изучай...
andrijk777 написав:*Для тупих поясню, що олігархів в 91 році не було, а чиновники ніякої незалежності не хотіли(в більшості). Будь-які високі чиновники взагалі ніколи не хочуть змін.
1) Для умников. Подпольные миллионеры были при СССР всегда, а после горбачевских кооператив появились и легальные. Например, А. Тарасов заплативший 90000 рублей парт взносов за месяц в 1989г с зарплаты 3 млн. рублей 2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась
andrijk777 написав:А можна по-конкретніше ЯК їх надули і ХТО їх надув? І З ЯКОЮ МЕТОЮ їх надули?
Увы, с цифрами спорить тяжело. Количество сторонников независимости за годы независимости (простите за тавтологию) уменьшилось на треть. Так, в 1991-м на всеобщем референдуме ее поддержали 90,32% украинцев, в том числе 83,9% дончан и 83,86% луганчан. По состоянию же на 2013-й год общеукраинский показатель упал до 61%, а о низкой поддержке независимости Украины на Донбассе вообще заговорил сепаратизм его жителей...
Поэтому для части населения ожидания времен 1991-го, действительно, оказались завышенными. Что характерно, бедность масс на фоне богатства элит - вторичный фактор разочарования. Куда более существенную роль сыграла политика гуманитарного диктата и разночтения истории. Детали по ссылке: