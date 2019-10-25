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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 жов, 2019 00:46
shapo написав:
1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране
с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
shapo написав:
2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась
Якщо так - то ЩО
тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада.
Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
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