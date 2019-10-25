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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 26 жов, 2019 00:46
shapo написав:
1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране
с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
shapo написав:
2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась
Якщо так - то ЩО
тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада.
Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
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andrijk777
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Додано: Суб 26 жов, 2019 02:33
pesikot написав: shapo написав:
Ау, модераторы.
Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю.
Жду вашей реакции.
Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов.
Но позиционируете себя образованным человеком
Какие, на хрен, "причинно-следственные связи"!
Или Вы считаете, что пост Libo не заслуживает бана?
Кстати, если помните, Вы меня в понедельник упрекнули:
Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.
Как Вам в связи с этим новая памятная монета НБУ с освободителями Украины во Второй мировой - красноармеец вместе с оуновцем?
Если это не переписывание истории, то я уж и не знаю, что тогда переписывание. Ещё немного и СССР вообще исчезнет из списка победителей, а главной силой, противостоявшей нацистам, будет ОУН-УПА во главе с великими полководцами Бандерой и Шухевичем. Ну, возможно, ещё признают роль материальной поддержки ОУН со стороны США.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 26 жов, 2019 05:05
ЛАД У Вас ночные кошмары.
"Сопоставляя украинский национализм с его фашистскими аналогами, стоит отметить, что украинский национализм, в отличие от большинства фашистских и профашистских движений межвоенной Европы, действовал не в своём национальном государстве, а на землях, насильно захваченных другим государством"
Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.
Вам это гидко и противно? Переключайтесь на свобождение ОРДЛо и ОРЛО , Крыма и ВАШ ПРОФИЛЬ БУДЕТ НА МОНЕТЕ. Буду ВАМ аплодировать СТОЯ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 26 жов, 2019 05:35
andrijk777 написав:
Якщо так - то ЩО
тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада.
Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее
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Додано: Суб 26 жов, 2019 05:39
Goodman написав:
Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.
ЛАД написал о медали о освобождении Украины от немцев. В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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