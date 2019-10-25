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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4385438643874388 Додано: Суб 26 жов, 2019 00:46 shapo написав: 1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули

1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте.с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули

shapo написав: 2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась 2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась

Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?

*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі. Якщо так - тотоді помінялося в січні 1992.Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"? andrijk777

Повідомлень: 1732 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 02:33 pesikot написав: shapo написав: Ау, модераторы.

Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю.

Жду вашей реакции. Ау, модераторы.Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю.Жду вашей реакции.

Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов.

Но позиционируете себя образованным человеком Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов.Но позиционируете себя образованным человеком

Какие, на хрен, "причинно-следственные связи"!

Или Вы считаете, что пост Libo не заслуживает бана?



Кстати, если помните, Вы меня в понедельник упрекнули:

Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.

Как Вам в связи с этим новая памятная монета НБУ с освободителями Украины во Второй мировой - красноармеец вместе с оуновцем?

Если это не переписывание истории, то я уж и не знаю, что тогда переписывание. Ещё немного и СССР вообще исчезнет из списка победителей, а главной силой, противостоявшей нацистам, будет ОУН-УПА во главе с великими полководцами Бандерой и Шухевичем. Ну, возможно, ещё признают роль материальной поддержки ОУН со стороны США. Какие, на хрен, "причинно-следственные связи"!Или Вы считаете, что пост Libo не заслуживает бана?Кстати, если помните, Вы меня в понедельник упрекнули:Как Вам в связи с этим новая памятная монета НБУ с освободителями Украины во Второй мировой - красноармеец вместе с оуновцем?Если это не переписывание истории, то я уж и не знаю, что тогда переписывание. Ещё немного и СССР вообще исчезнет из списка победителей, а главной силой, противостоявшей нацистам, будет ОУН-УПА во главе с великими полководцами Бандерой и Шухевичем. Ну, возможно, ещё признают роль материальной поддержки ОУН со стороны США. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14532 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4290 раз. Подякували: 3981 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 05:05 ЛАД У Вас ночные кошмары.



"Сопоставляя украинский национализм с его фашистскими аналогами, стоит отметить, что украинский национализм, в отличие от большинства фашистских и профашистских движений межвоенной Европы, действовал не в своём национальном государстве, а на землях, насильно захваченных другим государством"



Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.

Вам это гидко и противно? Переключайтесь на свобождение ОРДЛо и ОРЛО , Крыма и ВАШ ПРОФИЛЬ БУДЕТ НА МОНЕТЕ. Буду ВАМ аплодировать СТОЯ. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3096 З нами з: 23.11.14 Подякував: 613 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 05:35 andrijk777 написав: Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?

*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі. Якщо так - тотоді помінялося в січні 1992.Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?

В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2182 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 05:39 Goodman написав:

Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.

Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.

ЛАД написал о медали о освобождении Украины от немцев. В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА? ЛАД написал о медали о освобождении Украины от немцев. В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2182 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 06:10 yanyura



Как там сегодня погода в Ольгино, у тебя батареи уже теплые?

А во сколько по субботам у вас ликеро-водочные открываются? Как там сегодня погода в Ольгино, у тебя батареи уже теплые?А во сколько по субботам у вас ликеро-водочные открываются? Libo 2

Повідомлень: 7403 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3687 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4385438643874388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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