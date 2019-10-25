Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули
shapo написав:2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась
Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"? *чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
shapo написав:Ау, модераторы. Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю. Жду вашей реакции.
Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов. Но позиционируете себя образованным человеком
Какие, на хрен, "причинно-следственные связи"! Или Вы считаете, что пост Libo не заслуживает бана?
Кстати, если помните, Вы меня в понедельник упрекнули:
Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.
Как Вам в связи с этим новая памятная монета НБУ с освободителями Украины во Второй мировой - красноармеец вместе с оуновцем? Если это не переписывание истории, то я уж и не знаю, что тогда переписывание. Ещё немного и СССР вообще исчезнет из списка победителей, а главной силой, противостоявшей нацистам, будет ОУН-УПА во главе с великими полководцами Бандерой и Шухевичем. Ну, возможно, ещё признают роль материальной поддержки ОУН со стороны США.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"Сопоставляя украинский национализм с его фашистскими аналогами, стоит отметить, что украинский национализм, в отличие от большинства фашистских и профашистских движений межвоенной Европы, действовал не в своём национальном государстве, а на землях, насильно захваченных другим государством"
Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении. Вам это гидко и противно? Переключайтесь на свобождение ОРДЛо и ОРЛО , Крыма и ВАШ ПРОФИЛЬ БУДЕТ НА МОНЕТЕ. Буду ВАМ аплодировать СТОЯ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
andrijk777 написав:Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"? *чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее
andrijk777 написав:Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"? *чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее
Вы наврали про новую страну, начиная с 1992 года. Потом выкручиваетесь и оправдываете своё враньё и ... снова соврали
В марте-октябре 1992 года заместитель председателя Коллегии по вопросам экономической политики. С 27 октября 1992 года по 13 августа 1993 г. министр экономики Украины, вице-премьер Украины по экономике в правительстве Леонида Кучмы.
Не могла в январе начаться шоковая терапия от Пинзеника, министром он стал в октябре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой