Додано: Суб 26 жов, 2019 05:05

ЛАД У Вас ночные кошмары.



"Сопоставляя украинский национализм с его фашистскими аналогами, стоит отметить, что украинский национализм, в отличие от большинства фашистских и профашистских движений межвоенной Европы, действовал не в своём национальном государстве, а на землях, насильно захваченных другим государством"



Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.

Вам это гидко и противно? Переключайтесь на свобождение ОРДЛо и ОРЛО , Крыма и ВАШ ПРОФИЛЬ БУДЕТ НА МОНЕТЕ. Буду ВАМ аплодировать СТОЯ.