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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4386438743884389>
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 00:46

  shapo написав:1) В США ехали (и,самое главное, продолжают ехать) эмигранты со всего мира готовые начинать жизнь на новом месте. Украинцы в 1991г никуда не уезжали,а, проснувшись в январе 1992г, увидели что они живут совсем в другой стране с отличными от предыдущей и декларациями. И вскоре увидели что их просто надули

  shapo написав:2)Республиканские высшие чиновники всегда жаждали освободиться от контроля Москвы и в 1991г эта возможность появилась

Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?
*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 02:33

  pesikot написав:
  shapo написав:Ау, модераторы.
Этот персонаж явно заработал бан минимум на неделю.
Жду вашей реакции.

Вы не делаете причинно-следственных связей из своих банов.
Но позиционируете себя образованным человеком

Какие, на хрен, "причинно-следственные связи"!
Или Вы считаете, что пост Libo не заслуживает бана?

Кстати, если помните, Вы меня в понедельник упрекнули:
Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.

Как Вам в связи с этим новая памятная монета НБУ с освободителями Украины во Второй мировой - красноармеец вместе с оуновцем?
Если это не переписывание истории, то я уж и не знаю, что тогда переписывание. Ещё немного и СССР вообще исчезнет из списка победителей, а главной силой, противостоявшей нацистам, будет ОУН-УПА во главе с великими полководцами Бандерой и Шухевичем. Ну, возможно, ещё признают роль материальной поддержки ОУН со стороны США. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:05

ЛАД У Вас ночные кошмары.

"Сопоставляя украинский национализм с его фашистскими аналогами, стоит отметить, что украинский национализм, в отличие от большинства фашистских и профашистских движений межвоенной Европы, действовал не в своём национальном государстве, а на землях, насильно захваченных другим государством"

Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.
Вам это гидко и противно? Переключайтесь на свобождение ОРДЛо и ОРЛО , Крыма и ВАШ ПРОФИЛЬ БУДЕТ НА МОНЕТЕ. Буду ВАМ аплодировать СТОЯ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:35

  andrijk777 написав:Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?
*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.

В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:39

  Goodman написав:
Вполне освободители . Тоже боролись и приняли участие в освобождении.

ЛАД написал о медали о освобождении Украины от немцев. В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 06:10

yanyura

Как там сегодня погода в Ольгино, у тебя батареи уже теплые?
А во сколько по субботам у вас ликеро-водочные открываются? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 07:53

  shapo написав:
  andrijk777 написав:Якщо так - то ЩО тоді помінялося в січні 1992. Ті самі чиновники, той самий президент(глава держави), та сама Верховна Рада. Що змінилось в "ніч з 1991 по 1992"?
*чиновники хотіли - чиновники змінили(це не моє, а ваше твердження) - нормальне явище у будь-якій державі.

В августе 1991г в результате неудачного путча в Москве Украине случайно упала в руки независимость, а в январе 1992г началась шоковая терапия Пинзеника скопировавшего её у Гайдара. Поэтому граждане проснулись в новой стране хотя и не уезжали из нее

Вы наврали про новую страну, начиная с 1992 года. Потом выкручиваетесь и оправдываете своё враньё и ... снова соврали :)

Пинзеник, Виктор Михайлович
В марте-октябре 1992 года заместитель председателя Коллегии по вопросам экономической политики.
С 27 октября 1992 года по 13 августа 1993 г. министр экономики Украины, вице-премьер Украины по экономике в правительстве Леонида Кучмы.

Не могла в январе начаться шоковая терапия от Пинзеника, министром он стал в октябре
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D0%B2
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:49

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  shapo написав:В каких боях с немцами, а не русскими, участвовала ОУН-УПА?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D0%B2


Что то где то участвовали, но слово освободители кажется действительно странным, ибо никто не может назвать ни одного освобожденного населеного пункта.

Да и по нынешней идеологии одних захватчиков заменили другие, к чему здесь примазываться к этому моменту, тоже непонятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:02

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да и по нынешней идеологии одних захватчиков заменили другие, к чему здесь примазываться к этому моменту, тоже непонятно.

Ви ж тут самі пропагували примирення, а визнання УПА стороною конфлікта у другій світовій, яка боролась з окупантами, і є таким примиренням. Для України вони визволителі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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