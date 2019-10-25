Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
мне вот интересно, в странах - сателлитах германии, которые "полным составом" воевали на их стороне, эти ковыряния в истории продолжаются? или, мож, пора уже перевернуть ту страницу и думать о завтра?
одни одно пишут, другие другое. у совка одна правда, есть другая.
в россии, где то в конце 90-х, начале 2000-х, када ещё не было сегодняшнего победобесия, вышел фильм, в котором рассказывается о СОВРЕМЕННОЙ жизни двух ветеранов - одного вермахта, второго ка. они пересекались во время войны как то, были "знакомы" ещё с войны, подробностей уже не помню. немец, вроде, в плену был. ветеран вермахта приехал в гости к расиянту, говорили за жисть, пенсии и тд. за разницу писать, думаю, смысла нет...
freeze написав:Да и по нынешней идеологии одних захватчиков заменили другие, к чему здесь примазываться к этому моменту, тоже непонятно.
Ви ж тут самі пропагували примирення, а визнання УПА стороною конфлікта у другій світовій, яка боролась з окупантами, і є таким примиренням. Для України вони визволителі.
Речь идет о странной монете и итогах второй мировой войны, тут УПА никакие не освободители, поскольку как сторона ничего не освободила, а есть проигравшая сторона, которая не достигла на тот момент своих целей.
А насчет вашего упоминания примирения вдруг представилась картинка, лет через 50 ветераны ОРДЛО и ЗСУ, жмут руки, вспоминают и по 100 грамм. Пока выглядит сомнительно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: А насчет вашего упоминания примирения вдруг представилась картинка, лет через 50 ветераны ОРДЛО и ЗСУ, жмут руки, вспоминают и по 100 грамм. Пока выглядит сомнительно.
я вам скажу, шо не надо ждать 50 лет. такие случаи, пускай подобные и редкие, бывали. када "ветераны" ведут бизнес с обоих сторон. рассказывали ещё любопытные случаи о "сувенирах", предметах бартера между вояками, не скажу , шо это массово, но....
freeze написав:Речь идет о странной монете и итогах второй мировой войны, тут УПА никакие не освободители, поскольку как сторона ничего не освободила, а есть проигравшая сторона, которая не достигла на тот момент своих целей.
Радянські чи польські партизани теж нічого не визволили, польскі програли радянським окупантам, але партизани шануються в РФ і Польщі. Що дивного в тому, що УПА (українські партизани) шанується в незалежній Україні?
freeze написав:А насчет вашего упоминания примирения вдруг представилась картинка, лет через 50 ветераны ОРДЛО и ЗСУ, жмут руки, вспоминают и по 100 грамм. Пока выглядит сомнительно.
Прощать или не прощать? Моральная проблема Минских соглашений
Хотя до очередного Прощёного воскресенья ещё несколько месяцев, а до реального прощения вообще неизвестно сколько, я всё же решила замахнуться на эту сложную тему: сможет ли Донбасс простить Украину? Не сейчас, так хоть когда-нибудь. Что для этого нужно, какие условия должны быть соблюдены и нужно ли Донбассу прощать?
Тема сложная и очень болезненная, гораздо сложнее, чем все разговоры о реинтеграции. Прощение — это внутри, это то, что или есть, или нет. Прощение невозможно подделать, это нутряное глубинное чувство, которое важнее самому прощающему, чем прощённому. Ведь непрощение — это своего рода кабала ненависти, в оковах которой невозможно долго жить. Иногда прощение приходит вместе с равнодушием. Оно настает, когда проходит так много времени, что уже действительно всё равно, боль притупляется, могилки порастают травой, жизнь берёт своё. Но чаще прощение нужно выстрадать, как было в Великую Отечественную войну. Прощение может прийти, когда виновные несут симметричное наказание за свои преступления. Прощать очень больно, но не прощать ещё больней.
На этот материал меня вдохновили два человека — пианистка Валентина Лисица, с которой я делала полтора месяца назад интервью, и житель ДНР Семён Василец. Дядя Сеня — именно под этим именем он вошёл в хроники, показанные Первым каналом 15 октября 2019 года. Валентина в интервью сказала очень важные слова: «Прежде всего надо помнить, мы соседи, мы не можем дрейфовать, мы друг от друга никуда не денемся. Ни Россия от Украины не улетит, ни Украина от России. Много крови пролито, много крови между нами. Люди проливали кровь всегда. Вспомните, что происходило в Руанде, когда произошло массовое убийство руандийских тутси местными хуту. «Мои соседи пришли, отрезали голову моему мужу, убили моего ребёнка и изнасиловали меня. Они — мои соседи, они по-прежнему здесь живут». Я читала интервью этой женщины. Она их простила!»
Тогда я переспросила Валентину: «Простила?» Валентина продолжила: «Да! Потому что она ничего больше не может сделать. Они убили её семью, но она не может жить без прощения. Жить без прощения гораздо тяжелее. Нам надо понять, что нас стравливают, что это никому из нас не выгодно. На чисто бытовом уровне должна быть полная амнистия всем. Как это ни противно! Это гражданская война. Вот воевали красные и белые, потом всё закончилось. Мы пережили ту войну. Если Вы хотите найти убийцу вашего сына, вы идёте в суд. Это было незаконно, правительство не имело права использовать армию внутри страны. Это всё должно решаться в судах. Суд обязан найти убийцу и наказать!» ...
В данному контексті не важливо, чиста окупація, гібридна війна чи громадянській конфлікт. Франція і Німеччина воювали століттями, але примирились після другої світової. Коли в РФ стане нормальний, демократичний уряд, тоді, можливо, років через 20-30, і наступить примирення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Радянські чи польські партизани теж нічого не визволили, польскі програли радянським окупантам, але партизани шануються в РФ і Польщі. Що дивного в тому, що УПА (українські партизани) шанується в незалежній Україні?
Дивного тут ничего нет, кроме бредовой формы чествования - не следует на одной монетке выставлять несмешивамое и лютых врагов, как союзников в борьбе против чего-то. Издайте отдельную монетку про УПА, если уж так хочется, это будет ближе к исторической правде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Дивного тут ничего нет, кроме бредовой формы чествования - не следует на одной монетке выставлять несмешивамое и лютых врагов, как союзников в борьбе против чего-то.
В Іспанії жертви громадянського конфлікту поховані на одному кладовищі, в тому числі і ті, хто вбивав одне одного. І ті, і інші, вмирали за Іспанію. Ви не хочете пробачити учасників подій 80-ти річної давнини, тому і не дивуйтесь, що дехто не хоче пробачати події 5-ти річної давнини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:В Іспанії жертви громадянського конфлікту поховані на одному кладовищі,
Как раз на неделе одного каудильо откопали и унесли подальше от жертв.
lapay написав:Ви не хочете пробачити учасників подій 80-ти річної давнини, тому і не дивуйтесь, що дехто не хоче пробачати події 5-ти річної давнини.
А кого там прощать или не прощать, Бог простит, тем более все реальные ветераны тех войн давно уже на том свете. Покойным наше с вами мнение уж точно безразлично. Лучше бы сейчас наши властные товарищи задумались о привлечении инвестиций в экономику, чем подогревать бесконечные исторические войны и воспоминания. Бо лежа на берегу бассейна с прозрачной водой и попивая мартини со льдом, начинаешь теплее относиться и к истории и к географии. А когда лихорадочно сбивает кто-то свой бюджет, чтобы заплатить за квартиру или купить кроссовки, то и отношение к истории обычно фиговое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.