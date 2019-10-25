Прощать или не прощать? Моральная проблема Минских соглашений



Хотя до очередного Прощёного воскресенья ещё несколько месяцев, а до реального прощения вообще неизвестно сколько, я всё же решила замахнуться на эту сложную тему: сможет ли Донбасс простить Украину? Не сейчас, так хоть когда-нибудь. Что для этого нужно, какие условия должны быть соблюдены и нужно ли Донбассу прощать?



Тема сложная и очень болезненная, гораздо сложнее, чем все разговоры о реинтеграции. Прощение — это внутри, это то, что или есть, или нет. Прощение невозможно подделать, это нутряное глубинное чувство, которое важнее самому прощающему, чем прощённому. Ведь непрощение — это своего рода кабала ненависти, в оковах которой невозможно долго жить. Иногда прощение приходит вместе с равнодушием. Оно настает, когда проходит так много времени, что уже действительно всё равно, боль притупляется, могилки порастают травой, жизнь берёт своё. Но чаще прощение нужно выстрадать, как было в Великую Отечественную войну. Прощение может прийти, когда виновные несут симметричное наказание за свои преступления. Прощать очень больно, но не прощать ещё больней.



На этот материал меня вдохновили два человека — пианистка Валентина Лисица, с которой я делала полтора месяца назад интервью, и житель ДНР Семён Василец. Дядя Сеня — именно под этим именем он вошёл в хроники, показанные Первым каналом 15 октября 2019 года. Валентина в интервью сказала очень важные слова: «Прежде всего надо помнить, мы соседи, мы не можем дрейфовать, мы друг от друга никуда не денемся. Ни Россия от Украины не улетит, ни Украина от России. Много крови пролито, много крови между нами. Люди проливали кровь всегда. Вспомните, что происходило в Руанде, когда произошло массовое убийство руандийских тутси местными хуту. «Мои соседи пришли, отрезали голову моему мужу, убили моего ребёнка и изнасиловали меня. Они — мои соседи, они по-прежнему здесь живут». Я читала интервью этой женщины. Она их простила!»



Тогда я переспросила Валентину: «Простила?» Валентина продолжила: «Да! Потому что она ничего больше не может сделать. Они убили её семью, но она не может жить без прощения. Жить без прощения гораздо тяжелее. Нам надо понять, что нас стравливают, что это никому из нас не выгодно. На чисто бытовом уровне должна быть полная амнистия всем. Как это ни противно! Это гражданская война. Вот воевали красные и белые, потом всё закончилось. Мы пережили ту войну. Если Вы хотите найти убийцу вашего сына, вы идёте в суд. Это было незаконно, правительство не имело права использовать армию внутри страны. Это всё должно решаться в судах. Суд обязан найти убийцу и наказать!»

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