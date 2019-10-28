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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4422442344244425>
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 02:06

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:ви вп’ять керуєтеся узагальненими термінами як їх трактує рашкованська пропаганда.
навіть в тій самій Німеччині не заборонена свастика. Там заборонена свастика яка несе пропаганду фашизму. Хоча в Німеччині щоб тобі нічого не було за свастику ти повинен довести що це не пропаганда фашизму.
ось вам посилання хоча б на вікі для підняття ерудиції
СВАСТИКА

1. "вп'ять" - это на каком языке? :)
2. Мальчик, Вы мне будете рассказывать о свастике?
Я видел храм в Дели полностью покрытый свастиками. Чей храм, говорить не буду. Раз Вы такой спец, погуглите, авось найдете.
Если нет, обращайтесь, расскажу.


1. якщо ви мало читали та у вас малий словниковий запас слів то це не до мене. гугліть може знайдете тлумачення.
2. тобто що багато слов'янських символів мають свастичну основу ви не знаєте що вас понесло аж в Делі? гугліть може знайдете.

1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).
Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?
Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.

Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. :)
Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:04

  ЛАД написав:1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).
Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?
Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.

Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. :)
Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?


1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.
https://books.google.com.ua/books?id=eBxKDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=89LePsvgoL&sig=ACfU3U2yInG8n9fgK5oVU4q5yKBB_1nyhw&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiT_Lvb8cDlAhWNqIsKHcizDaM4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&f=false

2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:18

Прикольный крайне философский текст на злобу украинской политики )))

О тряпках

Одно из самых больших удивлений моего детства связано с появлением в продаже хозяйственных тряпок.

В моей картине мира тогда у всякого предмета одежды был естественный жизненный путь. Всякий предмет начинал своё существование в мире в роли парадно-выходного, затем, по мере износа, становился повседневной одеждой, ветшал далее, выходил на пенсию, превращаясь в неказистую, но удобную домашнюю вещь, и, наконец, завершал цикл своего существования в роли хозяйственной тряпки – кухонной или половой. Этот предустановленный цикл перерождений казался незыблемым.

Внезапно на полках магазинов в пёстрых жизнерадостных пакетиках появились, нарушая ключевые законы мироздания, хозяйственные тряпки, изначально сотворённые таковыми. Это выглядело довольно странно – всё равно, что человек, специально рождённый мёртвым, чтобы не тратить время на взросление и старение.

Но готовые тряпки довольно скоро стали привычным элементом повседневности и перестали казаться трещиной в колесе Сансары. Новому миру оказались милы одноразовые, быстро приходящие и легко уходящие вещи в ярких упаковках.

И вот сейчас мы наблюдаем ещё один похожий занятный симптом смены эпохи.

В картине мира прежней эпохи у политика тоже был свой естественный жизненный цикл. Всякий политик начинался как подающий надежды юноша, затем обретал популярность, нарабатывал репутацию, матерея, приобретал сторонников и последователей, блистал на своём уровне политических небес, вершил какие-то дела разной степени судьбоносности, ветшал, теряя единомышленников и популярность, и, наконец, завершал свой жизненный цикл – попадался на каких-то неблаговидных поступках, превращаясь в посмешище или объект всеобщего презрения, а в лучшем случае тихо угасал, посвящая остаток существования написанию мемуаров.

Но теперь всё изменилось. Время – деньги. Нет времени ждать и превращаться.

Теперь политик, подобно хозяйственной тряпке в пёстрой упаковке, появляется сразу в роли посмешища и объекта всеобщего презрения.

https://dumskaya.net/post/o-tryapkah/author/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:12

  mephala написав:
  ЛАД написав:1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).
Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?
Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.

Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. :)
Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?


1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.
https://books.google.com.ua/books?id=eBxKDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=89LePsvgoL&sig=ACfU3U2yInG8n9fgK5oVU4q5yKBB_1nyhw&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiT_Lvb8cDlAhWNqIsKHcizDaM4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&f=false

2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували.

1. По Вашей же ссылке чуть (на 3 строчки) выше есть слово "салдати". Так и надо?
А чуть ниже есть слова "копитан" и "охвицери", "розпитовати". Тоже так и надо?
Будивельник почему-то упорно пишет "вистаРчить". Тоже так и надо?
"якийсь не зрозумілий словник" - не нравится этот, посмотрите в другом.
Да, и в мировой литературе есть более интересные и полезные книги.
Если Вы читаете такое, то всё понятно. :)
2. "моя історія".
Ваша история началась, простите, 30 (40?) лет назад? :)
А свастику "використовували" многие народы, а не только славяне. И раньше славян.
Что она значила 1000, 2000 лет назад и ещё раньше, другой вопрос.
После Гитлера она чётко ассоциируется с нацизмом. По крайней мере в Европе, США, России. А "Україна це Європа".
Так что хватит защищать свастику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:14

Re: Політичні дискусії

Нам до богообраних ще далеко: :)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-44894773
Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.

"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".

Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:28

  lapay написав:Нам до богообраних ще далеко: :)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-44894773
Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.

"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".

Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації.


Таким как ты не понимающим даже смысл того ,что в очередной раз напостил до любого вменяемого человека как до неба рачки.
Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів
Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?
А это сравнение с отношениям к языкам в Израиле и Украине
Державною мовою Ізраїлю, згідно із законом, є іврит. Арабська мова більше не є державною, але їй надається особливий статус.
У законі зазначається, що права арабської мови, що існували до прийняття закону, не будуть порушуватися, однак практичні наслідки зменшення її статусу поки не зрозумілі. Її застосування регулюватиме окремий закон

Я уже не говорю что в статье написано откровенное вранье
Ізраїльські араби, багато з яких називають себе палестинцями, складають близько 20% населення країни, в якій живе 9 млн чоловік. За ізраїльськими законами вони мають рівні права з євреями. Проте вони заявляють, що піддаються дискримінації в таких сферах як освіта, охорона здоров'я та забезпечення житлом.
То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.
Так что не быть тебе экспертом по БВ, не мечтай
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:41

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів
Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?

Уявляю вой, які піднімуть 20% ватанів, якщо Україна прийме аналогічний закон. :)
Україна для українців, Ізраїль для євреїв, Німеччина для німців. Ну ніяк воно між собою не схоже. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:17

  shapo написав:То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.


У местных вышиватопатриотов пуканы подорвутся только от представления, что в Раде может быть например "Русская партия украинцев".
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:24

Зеленый-презеленый наш Уотергейт /Часть 1/
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев, "Слуга народа"), было осознание высшим руководством факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов СН внутри партии.

Мириться с этим Зеленский явно не желал, и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции - устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.

Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого, привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.

Дело в том, что Корниенко прекрасно знал, кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое, о чем спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом, где успешно создал себе еще одну проблему.

Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как-то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек, подозреваемых в причастности к подкупу членов парламентского Комитета по финансам и налогам.

В общем, все просто: пока Холодницкий чесал репу, соображая, что же делать, СБУ, просмотрев видеоматериал из ВР Украины, определила героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попали всевозможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.

Именно из этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко...

Задержанные персонажи - это группа товарищей, которые за деньги лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется "коррупцией" и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, сие явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все фигуранты числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Нардеп просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.

Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. Дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".

Как известно, партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение ухудшается тем, что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).

Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования, позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами...
Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать более богатыми. Неудобно как-то получилось.

Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским/Коломойским и ведет свою игру. Зеленский пытается контратаковать, но указ № 774/2019 от 25 октября был не к месту и не вовремя.

Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов, собиравшихся свидетельствовать в САП, этого не делать, или, по крайней мере, не узнавать, с кем говорили. Но видео-то в СБУ ...

Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не то что Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.

Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ, у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.

У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...
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