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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4422442344244425> Додано: Вів 29 жов, 2019 02:06 mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: ви вп’ять керуєтеся узагальненими термінами як їх трактує рашкованська пропаганда.

навіть в тій самій Німеччині не заборонена свастика. Там заборонена свастика яка несе пропаганду фашизму. Хоча в Німеччині щоб тобі нічого не було за свастику ти повинен довести що це не пропаганда фашизму.

ось вам посилання хоча б на вікі для підняття ерудиції

СВАСТИКА ви вп’ять керуєтеся узагальненими термінами як їх трактує рашкованська пропаганда.навіть в тій самій Німеччині не заборонена свастика. Там заборонена свастика яка несе пропаганду фашизму. Хоча в Німеччині щоб тобі нічого не було за свастику ти повинен довести що це не пропаганда фашизму.ось вам посилання хоча б на вікі для підняття ерудиції

1. "вп'ять" - это на каком языке?

2. Мальчик, Вы мне будете рассказывать о свастике?

Я видел храм в Дели полностью покрытый свастиками. Чей храм, говорить не буду. Раз Вы такой спец, погуглите, авось найдете.

Если нет, обращайтесь, расскажу. 1. "вп'ять" - это на каком языке?2. Мальчик, Вы мне будете рассказывать о свастике?Я видел храм в Дели полностью покрытый свастиками. Чей храм, говорить не буду. Раз Вы такой спец, погуглите, авось найдете.Если нет, обращайтесь, расскажу.



1. якщо ви мало читали та у вас малий словниковий запас слів то це не до мене. гугліть може знайдете тлумачення.

2. тобто що багато слов'янських символів мають свастичну основу ви не знаєте що вас понесло аж в Делі? гугліть може знайдете. 1. якщо ви мало читали та у вас малий словниковий запас слів то це не до мене. гугліть може знайдете тлумачення.2. тобто що багато слов'янських символів мають свастичну основу ви не знаєте що вас понесло аж в Делі? гугліть може знайдете.

1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C

Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).

Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?

Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.



Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.

Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного? 1.2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14577 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 09:04 ЛАД написав: 1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C

Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).

Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?

Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.



Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.

Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного? 1.2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?



1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.

https://books.google.com.ua/books?id=eBxKDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=89LePsvgoL&sig=ACfU3U2yInG8n9fgK5oVU4q5yKBB_1nyhw&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiT_Lvb8cDlAhWNqIsKHcizDaM4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&f=false



2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували. 1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували. mephala Повідомлень: 5782 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 09:18



О тряпках



Одно из самых больших удивлений моего детства связано с появлением в продаже хозяйственных тряпок.



В моей картине мира тогда у всякого предмета одежды был естественный жизненный путь. Всякий предмет начинал своё существование в мире в роли парадно-выходного, затем, по мере износа, становился повседневной одеждой, ветшал далее, выходил на пенсию, превращаясь в неказистую, но удобную домашнюю вещь, и, наконец, завершал цикл своего существования в роли хозяйственной тряпки – кухонной или половой. Этот предустановленный цикл перерождений казался незыблемым.



Внезапно на полках магазинов в пёстрых жизнерадостных пакетиках появились, нарушая ключевые законы мироздания, хозяйственные тряпки, изначально сотворённые таковыми. Это выглядело довольно странно – всё равно, что человек, специально рождённый мёртвым, чтобы не тратить время на взросление и старение.



Но готовые тряпки довольно скоро стали привычным элементом повседневности и перестали казаться трещиной в колесе Сансары. Новому миру оказались милы одноразовые, быстро приходящие и легко уходящие вещи в ярких упаковках.



И вот сейчас мы наблюдаем ещё один похожий занятный симптом смены эпохи.



В картине мира прежней эпохи у политика тоже был свой естественный жизненный цикл. Всякий политик начинался как подающий надежды юноша, затем обретал популярность, нарабатывал репутацию, матерея, приобретал сторонников и последователей, блистал на своём уровне политических небес, вершил какие-то дела разной степени судьбоносности, ветшал, теряя единомышленников и популярность, и, наконец, завершал свой жизненный цикл – попадался на каких-то неблаговидных поступках, превращаясь в посмешище или объект всеобщего презрения, а в лучшем случае тихо угасал, посвящая остаток существования написанию мемуаров.



Но теперь всё изменилось. Время – деньги. Нет времени ждать и превращаться.



Теперь политик, подобно хозяйственной тряпке в пёстрой упаковке, появляется сразу в роли посмешища и объекта всеобщего презрения.



https://dumskaya.net/post/o-tryapkah/author/ Прикольный крайне философский текст на злобу украинской политики )))О тряпкахОдно из самых больших удивлений моего детства связано с появлением в продаже хозяйственных тряпок.В моей картине мира тогда у всякого предмета одежды был естественный жизненный путь. Всякий предмет начинал своё существование в мире в роли парадно-выходного, затем, по мере износа, становился повседневной одеждой, ветшал далее, выходил на пенсию, превращаясь в неказистую, но удобную домашнюю вещь, и, наконец, завершал цикл своего существования в роли хозяйственной тряпки – кухонной или половой. Этот предустановленный цикл перерождений казался незыблемым.Внезапно на полках магазинов в пёстрых жизнерадостных пакетиках появились, нарушая ключевые законы мироздания, хозяйственные тряпки, изначально сотворённые таковыми. Это выглядело довольно странно – всё равно, что человек, специально рождённый мёртвым, чтобы не тратить время на взросление и старение.Но готовые тряпки довольно скоро стали привычным элементом повседневности и перестали казаться трещиной в колесе Сансары. Новому миру оказались милы одноразовые, быстро приходящие и легко уходящие вещи в ярких упаковках.И вот сейчас мы наблюдаем ещё один похожий занятный симптом смены эпохи.В картине мира прежней эпохи у политика тоже был свой естественный жизненный цикл. Всякий политик начинался как подающий надежды юноша, затем обретал популярность, нарабатывал репутацию, матерея, приобретал сторонников и последователей, блистал на своём уровне политических небес, вершил какие-то дела разной степени судьбоносности, ветшал, теряя единомышленников и популярность, и, наконец, завершал свой жизненный цикл – попадался на каких-то неблаговидных поступках, превращаясь в посмешище или объект всеобщего презрения, а в лучшем случае тихо угасал, посвящая остаток существования написанию мемуаров.Но теперь всё изменилось. Время – деньги. Нет времени ждать и превращаться.Теперь политик, подобно хозяйственной тряпке в пёстрой упаковке, появляется сразу в роли посмешища и объекта всеобщего презрения. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13284 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3730 раз. Подякували: 5479 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:12 mephala написав: ЛАД написав: 1. https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C

Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.

2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).

Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?

Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.



Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.

Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного? 1.2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления).Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы?Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику.Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?



1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.

https://books.google.com.ua/books?id=eBxKDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=bl&ots=89LePsvgoL&sig=ACfU3U2yInG8n9fgK5oVU4q5yKBB_1nyhw&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwiT_Lvb8cDlAhWNqIsKHcizDaM4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=%D0%B2%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%8C&f=false



2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували. 1. я ж і кажу - мало читали. русифікація дається в знаки. ось вам приклад з літератури а не якийсь не зрозумілий словник.2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували.

1. По Вашей же ссылке чуть (на 3 строчки) выше есть слово "салдати". Так и надо?

А чуть ниже есть слова "копитан" и "охвицери", "розпитовати". Тоже так и надо?

Будивельник почему-то упорно пишет "вистаРчить". Тоже так и надо?

"якийсь не зрозумілий словник" - не нравится этот, посмотрите в другом.

Да, и в мировой литературе есть более интересные и полезные книги.

Если Вы читаете такое, то всё понятно.

2. " моя історія ".

Ваша история началась, простите, 30 (40?) лет назад?

А свастику "використовували" многие народы, а не только славяне. И раньше славян.

Что она значила 1000, 2000 лет назад и ещё раньше, другой вопрос.

После Гитлера она чётко ассоциируется с нацизмом. По крайней мере в Европе, США, России. А "Україна це Європа".

Так что хватит защищать свастику. 1. По Вашей же ссылке чуть (на 3 строчки) выше есть слово "салдати". Так и надо?А чуть ниже есть слова "копитан" и "охвицери", "розпитовати". Тоже так и надо?Будивельник почему-то упорно пишет "вистаРчить". Тоже так и надо?"якийсь не зрозумілий словник" - не нравится этот, посмотрите в другом.Да, и в мировой литературе есть более интересные и полезные книги.Если Вы читаете такое, то всё понятно.2. "".Ваша история началась, простите, 30 (40?) лет назад?А свастику "використовували" многие народы, а не только славяне. И раньше славян.Что она значила 1000, 2000 лет назад и ещё раньше, другой вопрос.После Гитлера она чётко ассоциируется с нацизмом. По крайней мере в Европе, США, России. А "Україна це Європа".Так что хватит защищать свастику. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14577 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:14 Re: Політичні дискусії

https://www.bbc.com/ukrainian/features-44894773

Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.



"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".



Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації. Нам до богообраних ще далеко: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8629 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:28 lapay написав: Нам до богообраних ще далеко:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-44894773

Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.



"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".



Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації. Нам до богообраних ще далеко:



Таким как ты не понимающим даже смысл того ,что в очередной раз напостил до любого вменяемого человека как до неба рачки.

Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів

Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?

А это сравнение с отношениям к языкам в Израиле и Украине

Державною мовою Ізраїлю, згідно із законом, є іврит. Арабська мова більше не є державною, але їй надається особливий статус.

У законі зазначається, що права арабської мови, що існували до прийняття закону, не будуть порушуватися, однак практичні наслідки зменшення її статусу поки не зрозумілі. Її застосування регулюватиме окремий закон



Я уже не говорю что в статье написано откровенное вранье

Ізраїльські араби, багато з яких називають себе палестинцями, складають близько 20% населення країни, в якій живе 9 млн чоловік. За ізраїльськими законами вони мають рівні права з євреями. Проте вони заявляють, що піддаються дискримінації в таких сферах як освіта, охорона здоров'я та забезпечення житлом.

То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.

Так что не быть тебе экспертом по БВ, не мечтай Таким как ты не понимающим даже смысл того ,что в очередной раз напостил до любого вменяемого человека как до неба рачки.Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?А это сравнение с отношениям к языкам в Израиле и УкраинеДержавною мовою Ізраїлю, згідно із законом, є іврит. Арабська мова більше не є державною, але їй надається особливий статус.У законі зазначається, що права арабської мови, що існували до прийняття закону, не будуть порушуватися, однак практичні наслідки зменшення її статусу поки не зрозумілі. Її застосування регулюватиме окремий законЯ уже не говорю что в статье написано откровенное враньеІзраїльські араби, багато з яких називають себе палестинцями, складають близько 20% населення країни, в якій живе 9 млн чоловік. За ізраїльськими законами вони мають рівні права з євреями. Проте вони заявляють, що піддаються дискримінації в таких сферах як освіта, охорона здоров'я та забезпечення житлом.То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.Так что не быть тебе экспертом по БВ, не мечтай Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2212 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:35 ЛАД

Трошки питання вбік - а в якому році Ви особисто взнали , що у гітлеровців прапор червоний ? Puente Повідомлень: 1962 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:41 Re: Політичні дискусії shapo написав: Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів

Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес? Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителівЧто общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?

Уявляю вой, які піднімуть 20% ватанів, якщо Україна прийме аналогічний закон.

Україна для українців, Ізраїль для євреїв, Німеччина для німців. Ну ніяк воно між собою не схоже. Уявляю вой, які піднімуть 20% ватанів, якщо Україна прийме аналогічний закон.Україна для українців, Ізраїль для євреїв, Німеччина для німців. Ну ніяк воно між собою не схоже. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8629 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 11:17 shapo написав: То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.

То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия.



У местных вышиватопатриотов пуканы подорвутся только от представления, что в Раде может быть например "Русская партия украинцев". У местных вышиватопатриотов пуканы подорвутся только от представления, что в Раде может быть например "Русская партия украинцев". Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2839 З нами з: 26.03.16 Подякував: 142 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 11:24 Зеленый-презеленый наш Уотергейт /Часть 1/ Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев, "Слуга народа"), было осознание высшим руководством факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов СН внутри партии.



Мириться с этим Зеленский явно не желал, и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции - устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.



Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого, привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.



Дело в том, что Корниенко прекрасно знал, кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое, о чем спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом, где успешно создал себе еще одну проблему.



Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как-то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек, подозреваемых в причастности к подкупу членов парламентского Комитета по финансам и налогам.



В общем, все просто: пока Холодницкий чесал репу, соображая, что же делать, СБУ, просмотрев видеоматериал из ВР Украины, определила героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попали всевозможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.



Именно из этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко...



Задержанные персонажи - это группа товарищей, которые за деньги лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется "коррупцией" и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, сие явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.

Все фигуранты числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Нардеп просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.



Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. Дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".



Как известно, партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение ухудшается тем, что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).



Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования, позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами...

Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать более богатыми. Неудобно как-то получилось.



Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским/Коломойским и ведет свою игру. Зеленский пытается контратаковать, но указ № 774/2019 от 25 октября был не к месту и не вовремя.



Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов, собиравшихся свидетельствовать в САП, этого не делать, или, по крайней мере, не узнавать, с кем говорили. Но видео-то в СБУ ...



Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не то что Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.



Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ, у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.



У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру... Подолянин Повідомлень: 629 З нами з: 25.05.14 Подякував: 23 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4422442344244425> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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