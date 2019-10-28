Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ви вп’ять керуєтеся узагальненими термінами як їх трактує рашкованська пропаганда. навіть в тій самій Німеччині не заборонена свастика. Там заборонена свастика яка несе пропаганду фашизму. Хоча в Німеччині щоб тобі нічого не було за свастику ти повинен довести що це не пропаганда фашизму. ось вам посилання хоча б на вікі для підняття ерудиції СВАСТИКА
1. "вп'ять" - это на каком языке? 2. Мальчик, Вы мне будете рассказывать о свастике? Я видел храм в Дели полностью покрытый свастиками. Чей храм, говорить не буду. Раз Вы такой спец, погуглите, авось найдете. Если нет, обращайтесь, расскажу.
1. якщо ви мало читали та у вас малий словниковий запас слів то це не до мене. гугліть може знайдете тлумачення. 2. тобто що багато слов'янських символів мають свастичну основу ви не знаєте що вас понесло аж в Делі? гугліть може знайдете.
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.
2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления). Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы? Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.
Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.
2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления). Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы? Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.
Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?
2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували.
Прикольный крайне философский текст на злобу украинской политики )))
О тряпках
Одно из самых больших удивлений моего детства связано с появлением в продаже хозяйственных тряпок.
В моей картине мира тогда у всякого предмета одежды был естественный жизненный путь. Всякий предмет начинал своё существование в мире в роли парадно-выходного, затем, по мере износа, становился повседневной одеждой, ветшал далее, выходил на пенсию, превращаясь в неказистую, но удобную домашнюю вещь, и, наконец, завершал цикл своего существования в роли хозяйственной тряпки – кухонной или половой. Этот предустановленный цикл перерождений казался незыблемым.
Внезапно на полках магазинов в пёстрых жизнерадостных пакетиках появились, нарушая ключевые законы мироздания, хозяйственные тряпки, изначально сотворённые таковыми. Это выглядело довольно странно – всё равно, что человек, специально рождённый мёртвым, чтобы не тратить время на взросление и старение.
Но готовые тряпки довольно скоро стали привычным элементом повседневности и перестали казаться трещиной в колесе Сансары. Новому миру оказались милы одноразовые, быстро приходящие и легко уходящие вещи в ярких упаковках.
И вот сейчас мы наблюдаем ещё один похожий занятный симптом смены эпохи.
В картине мира прежней эпохи у политика тоже был свой естественный жизненный цикл. Всякий политик начинался как подающий надежды юноша, затем обретал популярность, нарабатывал репутацию, матерея, приобретал сторонников и последователей, блистал на своём уровне политических небес, вершил какие-то дела разной степени судьбоносности, ветшал, теряя единомышленников и популярность, и, наконец, завершал свой жизненный цикл – попадался на каких-то неблаговидных поступках, превращаясь в посмешище или объект всеобщего презрения, а в лучшем случае тихо угасал, посвящая остаток существования написанию мемуаров.
Но теперь всё изменилось. Время – деньги. Нет времени ждать и превращаться.
Теперь политик, подобно хозяйственной тряпке в пёстрой упаковке, появляется сразу в роли посмешища и объекта всеобщего презрения.
Ой-ой! Слово "Вп'ять" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання.
2. Среди славянофилов довольно распространена теория о родстве славян и ариев (вплоть до отождествления). Ну и Вы никогда не слышали о понятии индоевропейцы? Сильно подозреваю, что мифология индуизма гораздо старше славянской.
Да, и в Дели меня "носило", естественно, не для того, чтобы посмотреть на свастику. Или Вы считаете, что в Индии и Непале нет больше ничего интересного?
2. мене більш хвилює моя історія. і тільки потім історія інших народів. а то декотрі чуже вивчають а свого цураються. огульно свастику паплюжать бо не знають або хочуть забути що наші предки її використовували.
1. По Вашей же ссылке чуть (на 3 строчки) выше есть слово "салдати". Так и надо? А чуть ниже есть слова "копитан" и "охвицери", "розпитовати". Тоже так и надо? Будивельник почему-то упорно пишет "вистаРчить". Тоже так и надо? "якийсь не зрозумілий словник" - не нравится этот, посмотрите в другом. Да, и в мировой литературе есть более интересные и полезные книги. Если Вы читаете такое, то всё понятно. 2. "моя історія". Ваша история началась, простите, 30 (40?) лет назад? А свастику "використовували" многие народы, а не только славяне. И раньше славян. Что она значила 1000, 2000 лет назад и ещё раньше, другой вопрос. После Гитлера она чётко ассоциируется с нацизмом. По крайней мере в Европе, США, России. А "Україна це Європа". Так что хватит защищать свастику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.
"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".
Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ізраїльський кнесет ухвалив у четвер суперечливий закон, який оголошує Ізраїль єврейською національною державою. Закон викликав обурення арабської меншини, що становить приблизно 20% населення країни.
"Цим законом ми визначили основні принципи нашого існування, - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. - Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів".
Однак затверджений кнесетом документ під назвою "Основний закон: Ізраїль - національна держава єврейського народу" загрожує ще сильніше розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно звинувачує владу у дискримінації.
Таким как ты не понимающим даже смысл того ,что в очередной раз напостил до любого вменяемого человека как до неба рачки. Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес? А это сравнение с отношениям к языкам в Израиле и Украине Державною мовою Ізраїлю, згідно із законом, є іврит. Арабська мова більше не є державною, але їй надається особливий статус. У законі зазначається, що права арабської мови, що існували до прийняття закону, не будуть порушуватися, однак практичні наслідки зменшення її статусу поки не зрозумілі. Її застосування регулюватиме окремий закон
Я уже не говорю что в статье написано откровенное вранье Ізраїльські араби, багато з яких називають себе палестинцями, складають близько 20% населення країни, в якій живе 9 млн чоловік. За ізраїльськими законами вони мають рівні права з євреями. Проте вони заявляють, що піддаються дискримінації в таких сферах як освіта, охорона здоров'я та забезпечення житлом. То-то в медицине, адвокатуре, университетах от израильских арабов не протолкаться и в Кнессете у них своя партия. Так что не быть тебе экспертом по БВ, не мечтай
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев, "Слуга народа"), было осознание высшим руководством факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов СН внутри партии.
Мириться с этим Зеленский явно не желал, и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции - устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого, привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал, кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое, о чем спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом, где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как-то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек, подозреваемых в причастности к подкупу членов парламентского Комитета по финансам и налогам.
В общем, все просто: пока Холодницкий чесал репу, соображая, что же делать, СБУ, просмотрев видеоматериал из ВР Украины, определила героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попали всевозможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно из этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко...
Задержанные персонажи - это группа товарищей, которые за деньги лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется "коррупцией" и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, сие явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые. Все фигуранты числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Нардеп просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. Дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Как известно, партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение ухудшается тем, что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования, позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего человека. И вот теперь его представитель, который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ, пытаясь помочь бедным депутатам стать более богатыми. Неудобно как-то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским/Коломойским и ведет свою игру. Зеленский пытается контратаковать, но указ № 774/2019 от 25 октября был не к месту и не вовремя.
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов, собиравшихся свидетельствовать в САП, этого не делать, или, по крайней мере, не узнавать, с кем говорили. Но видео-то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не то что Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ, у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру...