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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4422442344244425
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:28

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:У местных вышиватопатриотов пуканы подорвутся только от представления, что в Раде может быть например "Русская партия украинцев".

Може, коли зареєструється і переможе. Тільки де вона? Не дав Путін грошей, на реєстрацію?
Ще може перемогти "Союз ватанів", замість опозиційної платформи-Лехайм. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:41

  lapay написав:
  shapo написав:Ізраїль - це національна держава єврейського народу, яка поважає права всіх його жителів
Что общего имеет это с тобой и такими как местный Перес?

Уявляю вой, які піднімуть 20% ватанів, якщо Україна прийме аналогічний закон. :)
Україна для українців, Ізраїль для євреїв, Німеччина для німців. Ну ніяк воно між собою не схоже. :)


Ты бы хоть конституцию почитал раньше
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної , традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 29 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:42

  lapay написав:..
Ще може перемогти "Союз ватанів", замість опозиційної платформи-Лехайм. :)

а как вам "Партия Медведя в косухе с Балалайкой"? Отберут половину голосов у ОПЗЖ, зуб даю! :)))
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:43

  shapo написав:..
Ты бы хоть конституцию почитал раньше
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

в нашей конституции много чего интересного написано и не соблюдается. Как правила дорожного движения - вроде они есть, но как то всем пох
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