Може, коли зареєструється і переможе. Тільки де вона? Не дав Путін грошей, на реєстрацію?
Ще може перемогти "Союз ватанів", замість опозиційної платформи-Лехайм.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:28
Re: Політичні дискусії
Може, коли зареєструється і переможе. Тільки де вона? Не дав Путін грошей, на реєстрацію?
Ще може перемогти "Союз ватанів", замість опозиційної платформи-Лехайм.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:41
Ты бы хоть конституцию почитал раньше
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної , традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
Востаннє редагувалось shapo в Вів 29 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:42
Додано: Вів 29 жов, 2019 11:43
в нашей конституции много чего интересного написано и не соблюдается. Как правила дорожного движения - вроде они есть, но как то всем пох
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