mephala
Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).
Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:39
mephala
Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).
Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41
тобто відразу перевів мову на іншу тему? а як же Шевченко як ти казав?
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41
Тем не менее на момент 55% одобряэ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:52
Я перевів мову на іншу... мову Щоб ти зрозумів умоглядність своїх висновків.
Щодо Шевченка - ти не привів жодного доказу! За посиланням пряма мова героя твору, а не слова автора! Вивчи спочатку граматику, грамотіль
Неписьменність героя твору може бути задумом автора!
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:01
Re: Політичні дискусії
В 2014 повно було, за і проти, мітингів. В Британії за і проти брекзиту, і тому подібне.
Ніхто нікому не забороняє мітингувати. Тільки одні це роблять, а інші не хочуть демонструвати свою позицію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:05
Одобряе - это ещё не значит, что зефилы.
Я часто обращаю внимание на преувеличения))
И вообще бурлящие страсти, если взглянуть сверху, занятны с точки зрения накала.
В пределе есть два варианта: первый -- воевать по полной, второй - полностью сдаться.
Тут же имеем: по сути и не воевать по полной, и не сдаться полностью (т.е. отдать Крым, Донбасс). Обе стороны видят лишь несколько разные пути возвращения: одна сторона - продолжать, как есть; другая - заморозка. Но страсти кипят...
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:11
В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан Украины - данные исследования социологической группой Рейтинг
Странно, кто эти люди - 66 процентов. В моем окружении не осталось ни одного зелелюба, и это при том, что всего лишь в апреле, многие проголосовали за него.
Особо зелененавистником стала моя жена, но она человек далёкий от политики - сейчас ее кредо стало - все политики пи дорасы. Даже не разговариваю с ней на тему политики, без ужина останусь.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 жов, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:14
Re: Політичні дискусії
Ще вужче. Заморозка в обох випадках. Тільки одні не хочуть за це платити сірою зоною, годування Лугандона і якимись пільгами і особливими правами новоутворень, а другі хочуть формального повернення ОРДЛО, тобто фактичного ярма на шиї України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:17
Ну навіщо ж так "по де***" починати викручуватися коли всрався
по перше неписьменність героя не означає що він не володіє українською мовою. щоб розмовляти не обов’язково потрібно вміти писати.
а по друге ти захистив дисертацію з творчості Шевченка довівши що його герої розмовляють не української мовою?
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