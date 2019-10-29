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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:39

mephala

Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).

Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41

  zРадио написав:mephala

Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).

Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?

тобто відразу перевів мову на іншу тему? а як же Шевченко як ти казав? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:41

  detroytred написав:lapay
Майданы, митинги в поддержку решений властей?!
Они автоматически подразумевают, что в поддержку властей.
Властей.
Но зефилов-то нет такого количества.
Как бы многократно некоторые не твердили эту ошибку о 73% зефилов))

Тем не менее на момент 55% одобряэ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:52

  mephala написав:
  zРадио написав:mephala

Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).

Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?

тобто відразу перевів мову на іншу тему? а як же Шевченко як ти казав? :lol:


Я перевів мову на іншу... мову :mrgreen: Щоб ти зрозумів умоглядність своїх висновків.

Щодо Шевченка - ти не привів жодного доказу! За посиланням пряма мова героя твору, а не слова автора! Вивчи спочатку граматику, грамотіль :mrgreen:

Неписьменність героя твору може бути задумом автора!
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Майданы, митинги в поддержку решений властей?!
Они автоматически подразумевают, что в поддержку властей.
Властей.

Но зефилов-то нет такого количества.
Как бы многократно некоторые не твердили эту ошибку о 73% зефилов))

Протесты же против протестов - это, мягко говоря, неприродньо.
И по сути будет уличным противостоянием, которое ни к чему хорошему привести не может.

В 2014 повно було, за і проти, мітингів. В Британії за і проти брекзиту, і тому подібне.
Ніхто нікому не забороняє мітингувати. Тільки одні це роблять, а інші не хочуть демонструвати свою позицію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:05

  Starikan написав:
  detroytred написав:lapay
Майданы, митинги в поддержку решений властей?!
Они автоматически подразумевают, что в поддержку властей.
Властей.
Но зефилов-то нет такого количества.
Как бы многократно некоторые не твердили эту ошибку о 73% зефилов))

Тем не менее на момент 55% одобряэ.

Одобряе - это ещё не значит, что зефилы.

Я часто обращаю внимание на преувеличения))

И вообще бурлящие страсти, если взглянуть сверху, занятны с точки зрения накала.
В пределе есть два варианта: первый -- воевать по полной, второй - полностью сдаться.
Тут же имеем: по сути и не воевать по полной, и не сдаться полностью (т.е. отдать Крым, Донбасс). Обе стороны видят лишь несколько разные пути возвращения: одна сторона - продолжать, как есть; другая - заморозка. Но страсти кипят...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:11

  Starikan написав:55% одобряэ


В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан Украины - данные исследования социологической группой Рейтинг

Странно, кто эти люди - 66 процентов. В моем окружении не осталось ни одного зелелюба, и это при том, что всего лишь в апреле, многие проголосовали за него.
Особо зелененавистником стала моя жена, но она человек далёкий от политики - сейчас ее кредо стало - все политики пи дорасы. Даже не разговариваю с ней на тему политики, без ужина останусь.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 жов, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:12

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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:14

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Обе стороны видят лишь несколько разные пути возвращения: одна сторона - продолжать, как есть; другая - заморозка. Но страсти кипят...

Ще вужче. Заморозка в обох випадках. Тільки одні не хочуть за це платити сірою зоною, годування Лугандона і якимись пільгами і особливими правами новоутворень, а другі хочуть формального повернення ОРДЛО, тобто фактичного ярма на шиї України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:17

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:mephala

Офигеть... Английский язык Джойса - тоже истина в последней инстанции? Особенно язык романа "Улисс" (кто пробовал читать, тот оценит юмор).

Или лингвистические нормы языка определяют все же ученые-языковеды?

тобто відразу перевів мову на іншу тему? а як же Шевченко як ти казав? :lol:


Я перевів мову на іншу... мову :mrgreen: Щоб ти зрозумів умоглядність своїх висновків.

Щодо Шевченка - ти не привів жодного доказу! За посиланням пряма мова героя твору, а не слова автора! Вивчи спочатку граматику, грамотіль :mrgreen:

Неписьменність героя твору може бути задумом автора!

Ну навіщо ж так "по де***" починати викручуватися коли всрався :lol:
по перше неписьменність героя не означає що він не володіє українською мовою. щоб розмовляти не обов’язково потрібно вміти писати.
а по друге ти захистив дисертацію з творчості Шевченка довівши що його герої розмовляють не української мовою?
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