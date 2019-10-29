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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:19
lapay написав: Волгарь написав:
Если мне не изменяет память, украинской независимости уже 28+ лет, не так ли? А каталонцы как раз, выражаясь языком Ваших единомышленников, типичные сепары, ни?
Сепари махають прапорами сусідньої країни і захоплюють держустанови. Каталонці, крім законних мітингів і ходи, не перступаяють межу (кров людська не водиця), а ті, хто переступає за закон, отримує реальні строки.
Ну да.
Но незаконный референдум об отделении проводили.
Оружие, правда, в руки не взяли.
Но и правительство Испании тоже.
И никто не лишал их права на язык, не провозглашал врагами родины и не обещал огородить колючей проволокой.
С параллелями надо аккуратнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:20
lapay написав: detroytred написав:
Майданы, митинги в поддержку решений властей?!
Они автоматически подразумевают, что в поддержку властей.
Властей.
Но зефилов-то нет такого количества.
Как бы многократно некоторые не твердили эту ошибку о 73% зефилов))
Протесты же против протестов - это, мягко говоря, неприродньо.
И по сути будет уличным противостоянием, которое ни к чему хорошему привести не может.
В 2014 повно було, за і проти, мітингів. В Британії за і проти брекзиту, і тому подібне.
Ніхто нікому не забороняє мітингувати. Тільки одні це роблять, а інші не хочуть демонструвати свою позицію.
Особенно показателен по продуктивности пример 2014-го))
Ещё СССР можно вспомнить.
С брекзитом решение принималось изначально! на основании консультативного референдума. Поэтому выступления в обе стороны вполне уместны.
Демонструвати свою позицию есть необходимостью, когда никто ее не защищает, не продвигает. ЗЕ и Ко продвигают.
Хотя я с Вами согласен.
У (или для) протестующих продолжение прежнего формата является необходимостью. Ну и что из этого?))
Естественно, что желающие воевать более активны.
Но в демократии решения определяются не уровнем активности.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:25
ЛАД написав:
Но незаконный референдум об отделении проводили.
Оружие, правда, в руки не взяли.
Но и правительство Испании тоже.
И никто не лишал их права на язык, не провозглашал врагами родины и не обещал огородить колючей проволокой.
С параллелями надо аккуратнее.
Якби в них був свій, бельгійський, Гіркін, з бандою бойовиків, то і аналогія була б повною.
Подумайте, якщо є бажання, чому в Шотландії був референдум про незалежність, а у Північної Ірландії не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:25
lapay написав: zРадио написав:
ЗЫ: интересно, что бы об этом сегодня сказали Котляревский и Шевченко...
Квітка-Основ'яненко, з твору якого "Сердешна Оксана", були цитовані ці слова, написав його в 1841-ому році...
Передавая речь неграмотной
Оксаны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:29
mephala написав:
по перше неписьменність героя не означає що він не володіє українською мовою. щоб розмовляти не обов’язково потрібно вміти писати.
"Неписьменність" - это в переводе "безграмотность". У тебя еще и с лексикой проблемы. Зашкварился ты, конечно, капитально
После этого можешь писать и "вп'ять", и "зрадіво" - я пойму
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:31
lapay написав: detroytred написав:
Обе стороны видят лишь несколько разные пути возвращения: одна сторона - продолжать, как есть; другая - заморозка. Но страсти кипят...
Ще вужче. Заморозка в обох випадках. Тільки одні не хочуть за це платити сірою зоною, годування Лугандона і якимись пільгами і особливими правами новоутворень, а другі хочуть формального повернення ОРДЛО, тобто фактичного ярма на шиї України.
Согласен.
Только если бы у нынешней ситуации не было минусов, то никто бы не желал изменения.
Вы не упомянули о них.
У всех людей разные предпочтения.
Как найти компромисс?
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:33
ЛАД написав: lapay написав: zРадио написав:
ЗЫ: интересно, что бы об этом сегодня сказали Котляревский и Шевченко...
Квітка-Основ'яненко, з твору якого "Сердешна Оксана", були цитовані ці слова, написав його в 1841-ому році...
Передавая речь неграмотной
Оксаны.
це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотний
чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 29 жов, 2019 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:37
detroytred написав:
Только если бы у нынешней ситуации не было минусов, то никто бы не желал изменения.
Вы не упомянули о них.
У всех людей разные предпочтения.
Как найти компромисс?
Мінус не в ситуації, а в голові у Зеленського. Кожен рік кількість постраждавших на Донбасі зменшується, в аваріях гине набагато більше. Але в голові у Зеленського не жертви п'яних за рулем, а вбиті бійці на фронті, чи заручники.
Компроміс знайти важко, бо він далеко не від нас залежить, на відміну від аварій на дорогах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:37
zРадио написав:
"Неписьменність" - это в переводе "безграмотность".
всрався так всрався. що не допис то шедевр зашквару.
відразу відчувається дух правильно щелепних
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