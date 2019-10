Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 4430443144324433> Додано: Вів 29 жов, 2019 22:40 Re: Політичні дискусії lapay написав: ЛАД написав: Но незаконный референдум об отделении проводили.

Оружие, правда, в руки не взяли.

Но и правительство Испании тоже.

И никто не лишал их права на язык, не провозглашал врагами родины и не обещал огородить колючей проволокой.

Якби в них був свій, бельгійський, Гіркін, з бандою бойовиків, то і аналогія була б повною.

Подумайте, якщо є бажання, чому в Шотландії був референдум про незалежність, а у Північної Ірландії не було. Якби в них був свій, бельгійський, Гіркін, з бандою бойовиків, то і аналогія була б повною.Подумайте, якщо є бажання, чому в Шотландії був референдум про незалежність, а у Північної Ірландії не було.



Надо не выдергиваться, а предоставлять независимость древнему свободолюбивому каталонскому народу, который хочет выйти из ненавистной испанской империи.

Свободу Каталонии



чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові? це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотнийчи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?



Вообще я и так знал, но по твоей просьбе решил заглянуть - и Ушаков, и Ожегов первым определением дают "умеющий читать и писать". Еще одна осенняя лужа твоя



Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что боевики 28 октября пять раз открывали огонь возле участка разведения сил и средств в Золотом-4. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Посмотрите их страницу. Они уже это опровергли и сообщили, что эти обстрелы имели место за пределами участка разведения.

чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові? це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотнийчи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?



а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?

той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?

то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника лада



ЗІ

доречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный" а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника ладаЗІдоречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный" Востаннє редагувалось mephala в Вів 29 жов, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5795 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 22:47 Re: Політичні дискусії freeze написав: Надо не выдергиваться, а предоставлять независимость древнему свободолюбивому каталонскому народу, который хочет выйти из ненавистной испанской империи.

Свободу Каталонии Надо не выдергиваться, а предоставлять независимость древнему свободолюбивому каталонскому народу, который хочет выйти из ненавистной испанской империи.Свободу Каталонии

Зрештою, вона її отримає, але от коли...

Тут не тільки в Каталонії справа, Франція теж з лоскутків, Бельгія, Італія. Швидше буде посилюватись поступова автономізація, як було в Британській імперії. Зрештою, вона її отримає, але от коли...Тут не тільки в Каталонії справа, Франція теж з лоскутків, Бельгія, Італія. Швидше буде посилюватись поступова автономізація, як було в Британській імперії. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8647 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1077 раз. Подякували: 1169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 22:52 Там ещё хомячки майданные в комментах разбушевались. Ай-ай, беда какая, война вскоре может прекратиться, как же им без неё?

А нормальные военные должны рисковать жизнями ради ихних забаганок.

Призвать бы всех этих комментящих "патриотов", хотят войны - пусть идут на войну, только армию с артой отвести как и договорились, а этих умников оставить 1 на 1 с сепарскими ДРГ.

Можете доказывать и дальше, что правильно "вп'ять, салдати, охвицеры, копитан".

Это как раз соответствует Вашему уровню, в т.ч. и уровню знания укр. языка.

Но если Вы появитесь в Харькове со свастикой на груди, думаю, быстро получите по морде. И Ваши рассказы о "вере предков" Вам не помогут.

[/quote]

Вот это щас прозвучало не в пользу харковчан, на самом деле. Звучит точно так же, как угроза хипстерам соваться на ХТЗ, местная гопота быстро отметелит (сказано чисто для примера, на ХТЗ давно не был, думаю он уже куда более спокойнее как район)[/quote]

Простите, на ХТЗ такого слова (хипстер) не знали.

Я уже как-то спрашивал о Вашем возрасте и объяснял, что это помогло бы понять Вас.

Мое поколение уже послевоенное. Но наши отцы воевали. И мы ещё помним разбомбленные здания (в т.ч. и университета). И помним рассказы родителей (хотя они не очень любили говорить о войне). И помним братские могилы - одна была в сквере в рядом с моим домом, в 100 м от моего подъезда. И помним, сколько родственников, погибших на войне, вспоминали родители. И хорошо помню, как моя тётя, пережившая блокаду, до смерти сметана со стола крошки - и в рот.

И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.

Сегодня Ирина в очередной раз удалила мой пост, где я писал о Пересе. Его пост тоже. Но его за "разжигание" не забанили даже на полдня.

Толерантность это хорошо.но не к нацизму. Даже если его пытаются протащить под видом "древних традиций".

Я прощаю немцев, но они (как нация) раскаялись и к нацизму сегодня относятся достаточно жёстко. Рисование свастики там рассматривают как преступление.

Но защитники свастики у нас ... В стране, понесшей такие потери в той войне.

Простите, не понимаю. Точнее, понимаю, как попытки возрождения нацизма.

Или Вы мне будете рассказывать, что мефала верит в Ярилу и ему свастика нужна для поклонения древним и давно забытым богам?

Я утром писал, что в случае прихода таких как Перес к власти, вы будете не в первой очереди в концлагере, а во второй или третьей, но от этого вам будет не легче.

А пока... Можете продолжать защищать таких ребят и довольно лицемерно изображать "политическую нейтральность".

Извините, пост, возможно, грубоватый, но тема такая.



Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:04 mephala написав: ЛАД написав: lapay написав: ......

Квітка-Основ'яненко, з твору якого "Сердешна Оксана", були цитовані ці слова, написав його в 1841-ому році... ......Квітка-Основ'яненко, з твору якого "Сердешна Оксана", були цитовані ці слова, написав його в 1841-ому році...

Передавая речь неграмотной Оксаны. Передавая речьОксаны.

це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотний

чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові? це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотнийчи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?

Бли-и-ин!

Вы никогда не слышали выражение "неграмотная речь"?

Продолжайте защищать "охвицеров" и "копитанов".

Можете даже сами так говорить. Бли-и-ин!Вы никогда не слышали выражение "неграмотная речь"?Продолжайте защищать "охвицеров" и "копитанов".Можете даже сами так говорить. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14588 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4291 раз. Подякували: 3983 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:05 ЛАД написав: И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить. И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.

мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.

а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею? мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою.а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею? mephala Повідомлень: 5795 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:12 mephala написав: а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?

той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?

то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника лада



ЗІ

доречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный" а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто?той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити?то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника ладаЗІдоречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный"



Уймись уже - ты продолжаешь себя закапывать.



"Ми люди темні, неписьменні!" (с) Леся Украинка. Даже великая поэтесса так о себе и окружении отзывалась. А читать, писать и говорить она умела получше тебя!



Но и у тебя была возможность стать грамотным - не нужно было уроки прогуливать с 6-го класса



Уймись уже - ты продолжаешь себя закапывать.

"Ми люди темні, неписьменні!" (с) Леся Украинка. Даже великая поэтесса так о себе и окружении отзывалась. А читать, писать и говорить она умела получше тебя!

Но и у тебя была возможность стать грамотным - не нужно было уроки прогуливать с 6-го класса

На этом заканчиваю флуд - больше тебе меня не спровоцировать!

