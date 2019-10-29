Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.
мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою. а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею?
Тому що в Делi це давня релiгiя, яка iснує тисячi рокiв i нiкуди нiколи не зникала. I друга свiтова на территорiї Iндiї не палала. Для них нацизм це щось дуже далеке. Надеюсь, у Вас хватит сообразительности всё это понять. И, кстати, Вы нашли, в каком храме я видел эти свастики?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 жов, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
це вже повний зашквар. ви хоч почитайте в своїх улюблених словниках тлумачних що означає грамотний чи по вашому коли населення не вміє читати та писати то вони і розмовляти не вміють на українській мові?
Бли-и-ин! Вы никогда не слышали выражение "неграмотная речь"? Продолжайте защищать "охвицеров" и "копитанов". Можете даже сами так говорить.
а я повинен чути щось на щелепній мові? от ви і давайте пояснення до словосполучення "неграмотная речь" і доречі щось мені підказує що "речь неграмотной Оксаны" це може бути не те саме що "неграмотная речь Оксаны" хоча щелепні мабуть більше в своїй мові розбираються то чекаю пояснень що ж таке "неграмотная речь"
lapay написав: Якщо Лугандон хоче розвести війська
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:mephala Можете доказывать и дальше, что правильно "вп'ять, салдати, охвицеры, копитан". Это как раз соответствует Вашему уровню, в т.ч. и уровню знания укр. языка. Но если Вы появитесь в Харькове со свастикой на груди, думаю, быстро получите по морде. И Ваши рассказы о "вере предков" Вам не помогут.
Вот это щас прозвучало не в пользу харковчан, на самом деле. Звучит точно так же, как угроза хипстерам соваться на ХТЗ, местная гопота быстро отметелит (сказано чисто для примера, на ХТЗ давно не был, думаю он уже куда более спокойнее как район)
Простите, на ХТЗ такого слова (хипстер) не знали. Я уже как-то спрашивал о Вашем возрасте и объяснял, что это помогло бы понять Вас. Мое поколение уже послевоенное. Но наши отцы воевали. И мы ещё помним разбомбленные здания (в т.ч. и университета). И помним рассказы родителей (хотя они не очень любили говорить о войне). И помним братские могилы - одна была в сквере в рядом с моим домом, в 100 м от моего подъезда. И помним, сколько родственников, погибших на войне, вспоминали родители. И хорошо помню, как моя тётя, пережившая блокаду, до смерти сметана со стола крошки - и в рот. И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить. Сегодня Ирина в очередной раз удалила мой пост, где я писал о Пересе. Его пост тоже. Но его за "разжигание" не забанили даже на полдня. Толерантность это хорошо.но не к нацизму. Даже если его пытаются протащить под видом "древних традиций". Я прощаю немцев, но они (как нация) раскаялись и к нацизму сегодня относятся достаточно жёстко. Рисование свастики там рассматривают как преступление. Но защитники свастики у нас ... В стране, понесшей такие потери в той войне. Простите, не понимаю. Точнее, понимаю, как попытки возрождения нацизма. Или Вы мне будете рассказывать, что мефала верит в Ярилу и ему свастика нужна для поклонения древним и давно забытым богам? Я утром писал, что в случае прихода таких как Перес к власти, вы будете не в первой очереди в концлагере, а во второй или третьей, но от этого вам будет не легче. А пока... Можете продолжать защищать таких ребят и довольно лицемерно изображать "политическую нейтральность". Извините, пост, возможно, грубоватый, но тема такая.
Слова "хипстер" конечно не знали, просто не пришло в голову аналога, чтобы понятно было. Мне все равно, в кого верит Мефала (это даже смешно звучит с его ником). И не о нем речь. Истеричность касательно отношения к свастике как символу говорит лишь об ограниченности и не более, и не надо сюда приплетать могилы погибших - их предостаточно от рук обоих сторон. У меня целый ряд родственников попали под раскулачивания, репрессии, расстрелы интеллигенции, и даже "благодарность родины" в виде лагерей в "награду" за то, что за неё же воевали с немцами. Для меня совкофилы, особенно оправдывающие преступления НКВД, ещё большие подонки, чем нацисты. Советский коммунизм (определим его так) ничем не лучше нацизма, просто оказался в победителях, и использовал этот статус для "отбеливания" репутации и сокрытия своих преступлений. В частности, исходя из этого, я вообще считаю лицемерным истеричную реакцию на нацистскую символику при лояльном отношении к советской. Но если говорить о символах вообще - свастике и звезде, то тут вообще глупо бездумно их приравнивать к пропаганде нацизма/коммунизма. Оба - древнейшие символы, прослеживающиеся в ряде культур. А то так можно докатиться, что печать бафомета считать пропагандой коммунизма, и сатанистов зачислить в октябрята То же, кстати, касается и рунического письма, то, что СС отдельные руны позаимствовало для своей символики, не делает руны символами нацизма. Флаги и гербы третьего Рейха и СССР имеют вполне конкретные характеристики, и запрещена именно эта символика именно в этом виде.
ЛАД написав:И если какой-то подонок начнёт рисовать/носить свастику, рассказывая басни о "славянских знаках", я и сам плюну ему в морду. И не только. Даже с риском получить ответку - в силу возраста сил может не хватить.
мда... це ж наскільки мізки вирівняні раша пропагандою. а чому в Делі нікому в морду на дали та храм не зрівняли з землею?
Ну если вы под древнеславянские песнопения будете ходить вокруг костра со свастикой славян, я вам даже подпою. А если вы под свастикой будете петь на концерте Сокиры Перуна песню про Рудольфа Гесса вместе с Гончаруком, то тут другое отношение, если бы не уголовный кодекс, я бы вас прибил в темном углу. Так же как и все радикальные муслимы или кавказские сталинисты в ту же мусорку.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 29 жов, 2019 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless, я задавал вопрос. Возможно, удалили раньше, чем Вы успели увидеть. Поэтому повторяю.
"Україна понад усе! Україна для українців! Всі інші нехай підлаштовуються, а не гавкають з вимогами, як їм погано живеться." Как-то очень похоже на "Германия превыше всего! Германия для немцев!". Не заслуживает пожизненного бана? И вопрос к Faceless"у. Это уже нацизм, национализм или ещё патриотизм, по Вашему мнению?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 жов, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вы знаете, меня такой вариант тоже не особо вдохновляет но на сегодня это, похоже, лучший из реально возможных вариантов.
Вкотре наголошую на тому, що заморозки ніхто не обіцяє. З чого всі розглядають заморозку як щось, на що погодиться пуйло? Мені здається, що це просто самозаспокоєння. Або від безсилля. Триватиме війна чи ні, вирішуватиме ворог. Тому, або битися до кінця, або миритися, але на не вигідних умовах. Звісно, виторговувати по максимуму. Не просто лапки вгору.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 29 жов, 2019 23:44, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
mephala написав:а тепер продовжуємо логічну послідовність - "неграмотный" це хто? той хто не вміє читати та писати на українській мові чи говорити? то ти не мене в калюжу вклав - а свого соратника лада
ЗІ доречі і себе вклав заодно в калюжу бо "неписьменний" перекладається як "неграмотный"
Уймись уже - ты продолжаешь себя закапывать.
"Ми люди темні, неписьменні!" (с) Леся Украинка. Даже великая поэтесса так о себе и окружении отзывалась. А читать, писать и говорить она умела получше тебя!
Но и у тебя была возможность стать грамотным - не нужно было уроки прогуливать с 6-го класса
На этом заканчиваю флуд - больше тебе меня не спровоцировать!
і вп’ять зрадіо всрався. шукаємо в інеті вказану цитату - і ой виявляється Леся Українка це не про себе казала а це з її твору Руфін і Прісцілла а тепер пошукаємо де міг це взяти зрадіо: "НЕПИСЬМЕ́ННИЙ, а, е. Який не вміє читати й писати. Ми люди темні, неписьменні! (Леся Українка, II, 1951, 489); Ягідка зовсім неписьменний. Не вмів навіть розписатись (Олесь Гончар, III, 1959, 343)" http://sum.in.ua/s/nepysjmennyj от лопушара.